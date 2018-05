Zoido asegura "tolerancia cero contra el narcotráfico": "No van a tener ningún paraíso donde puedan moverse"

En su intervención en la Interparlamentaria del PP-A, que se celebra en Ronda (Málaga), Zoido ha indicado que "el pasado año las incautaciones de droga se incrementaron en España en un 30,7 por ciento, con 477 toneladas de droga".

En el Campo de Gibraltar, ha señalado que se incrementaron en un 300 por cien las incautaciones de cocaína y un 45 por ciento de hachís; mientras que "en lo que va de año se ha incautado la misma cantidad de cocaína que el año pasado y más de la mitad de hachís de todo 2017".

Ha asegurado en esa zona "se está viviendo una etapa muy compleja" y aunque ha asegurado que "hace décadas que en esa zona hay problemas, es verdad que las formas de delincuencia, la violencia que se emplea, la intransigencia y cómo se puede mezclar incluso con delitos de odio, nos obliga a que además de los refuerzos policiales que están dando sus resultados, haya que tomar otro tipo de medidas".

"Desde el Gobierno estamos empeñados en hacerlo", ha afirmado el ministro, quien ha apuntado que por eso se tramitará una ley por el trámite de urgencia "para que puedan ser declaradas como objeto de contrabando las narcolanchas, que se hacen específicas para proceder al alijo de la droga".

ESPAÑA "UN PAÍS SEGURO"

Zoido ha asegurado que "se ha demostrado que la alta correlación que existe entre la baja criminalidad y la progresión de la economía cada día es más importante".

Ha indicado que "España es un país seguro", aportando datos como que "nuestra tasa de homicidio es la mitad que Francia y un tercio de la Reino Unido y de la media de la Unión Europea". "La seguridad es el factor más valorado hoy por hoy por los ciudadanos, ya sean turistas o nacionales", ha señalado.

Ha apuntado que a la hora de elegir el lugar de vacaciones "a España la están valorando con un 8,5 por ciento sobre diez", siendo la nota "de un 5,4 sobre siete y estamos superando en turismo todas las ratios". "Y eso es porque somos un país seguro", ha destacado el ministro de Interior.

Ha destacado que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son a nivel europeo "los que tienen una mayor credibilidad y mayor preparación". Además, ha dicho que "estamos muy por encima de los países europeos" en cuanto a número, "con 505 agentes por cada 100.000 habitantes, mientras que en Italia es de 449 y en Francia, 322".

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Ha indicado que "en este año y medio de legislatura se han convocado 11.000 plazas de policías nacionales y guardias civiles" y ha recordado que "cuando ha habido la oportunidad se ha dado un impulso real para cumplirse el objetivo" de la equiparación salarial.

"El acuerdo que se ha firmado va a llevar como consecuencia que en año y medio los agentes vayan a cobrar exactamente igual que los mossos", ha indicado el ministro, quien ha destacado que "por tanto, la igualdad será real, efectiva y total".

Ha apuntado que para garantizarlo "no solo vamos a llevar a cabo las aplicaciones correspondientes de las cantidades y no sólo vamos a empezar cuanto antes" sino que "vamos a tomar dos medidas correctoras para tranquilidad de todos, porque comprendo que después de llevar 30 años reivindicando de manera justa una equiparación salarial muchos no quisieran convencerse de que hablamos de verdad".

En este sentido, la primera medida, "en la que vamos a necesitar el apoyo de otros grupos", será poder "aprobar una ley para que nadie pueda en lo sucesivo estar aplicando complementos o subiendo cantidades a alguien sin contar con un amplio consenso para que se les suba a todos".

La segunda medida, ha recordado, es que se ha contratado una consultora externa "para que verifique la equiparación por categorías y por grados de cada uno de los policías, guardias civiles y mossos".

"El compromiso de la equiparación real, total y absoluta, después de 30 años esperándola, va a ser con un Gobierno del PP y presidido por Rajoy", ha manifestado Zoido, quien ha indicado que se seguirá "modificando las estructuras de ambos cuerpos para que puedan ser aún más efectivos", desarrollando "determinada normativa para poder luchar contra las nuevas formas de delincuencia".

También se ha referido a la ciberdelincuencia y ha apostado por seguir atajándola "y por seguir formándonos", al igual que continuar mejorando el sistema Viogen, para luchar contra la violencia contra las mujeres; y ha dicho que "hay tolerancia cero contra los delitos de odio". Además, ha señalado que se han diseñado unos planes especiales en seguridad vial.

Ha aludido a las nuevas formas de terrorismo, destacando el trabajo que realizan desde España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este sentido a nivel internacional.

Además, ha señalado que Ley de Apoyo a víctimas del Terrorismo "va a ser modificada", porque "España es el país que tiene mejores ayudas, pero después de aplicarla durante siete años nos hemos dado cuenta de que hay que mejorarla y ahí está el Gobierno de Mariano Rajoy".

ETA

Respecto a ETA, ha garantizado a las victimas "que no va a haber impunidad, se va a seguir persiguiendo a los que tengan causas pendientes, se va a seguir investigando y habrá una aplicación estricta de la ley".

"Nosotros no vamos a traicionar la memoria y dignidad de las víctimas, el Gobierno de España no se va a sentar en ninguna mesa que no sea con las víctimas del terrorismo", ha señalado el ministro, quien ha negado un traspaso de las competencias penitenciarias o conversaciones para acercamiento de presos. "Ni una cosa ni otra", ha dicho.

"No vamos a hacer la más mínima concesión. No obtuvieron nada por dejar de matar y no van a obtener nada por haber dicho que ahora se han disuelto", ha aseverado.

Zoido ha reiterado que el PP ha mantenido desde el principio lo mismo que ahora: "ETA no se ha disuelto, la ha derrotado el pueblo español, la democracia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la colaboración internacional, a última hora; así como los jueces y fiscales, pero sobre todo las víctimas".

Ha señalado que las víctimas, "que llevan tantos años reclamando justicia, verdad, memoria, dignidad, ahora van a tener" que "en el bachillerato se estudie el relato de verdad de ETA, el que habla de que hay víctimas y verdugos, sin equidistancia, que no hable de conflicto, pero sí del terror y de la sangre que derramaron".

Al respecto, ha afirmado que esto "ya se está haciendo" y que hay un plan piloto, apuntando que este viernes "se ha firmado un convenio con la Comunidad de Murcia". "Confío en que el próximo año haya muchas comunidades que lo hayan incorporado", ha señalado.

En este sentido, ha esperado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "sea sensible con este tema e incorpore en las unidades didácticas ese trabajo tan minucioso que han desarrollado las víctimas".

Por último, se ha referido a los Presupuestos Generales del Estado y ha señalado que "en el PP somos serios y queremos unos presupuestos para que España siga creciendo y para poder cumplir en seguridad y en otras materias".