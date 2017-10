Zoido sobre posible control de Mossos: "Lo que tengamos que hacer, se hará"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no ha querido concretar si su departamento asumiría el control de los Mossos d'Esquadra en caso de que el Gobierno decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha sido tajante: "Lo que tengamos que hacer, se hará"

Zoido, en rueda de prensa tras la reunión del G6 de ministros del Interior en Sevilla, ha recordado al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que "no era tan difícil decir sí o no" al requerimiento del Gobierno, y le ha instado a rectificar y a ir al Congreso a "hablar de todo lo que quiera".

Ha lamentado que Puigdemont "no haya querido o podido contestar" ese requerimiento del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para que concretara si declaró la independencia, y le ha pedido que rectifique porque aún tiene una segunda oportunidad.

Sin querer entrar en las medidas que podrían tomarse en espera de lo que suceda el jueves porque aún no ha expirado el plazo, Zoido ha apelado a la "prudencia" y no ha especificado si Interior está preparado para hacerse cargo de los Mossos, pero lo que sí ha dicho es que el refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña se mantendrá porque las circunstancias no han cambiado.

Zoido ha insistido en que era necesario que Puigdemont diera "con claridad" una respuesta -"no sé que parte de la pregunta no ha entendido", ha ironizado- y ha considerado la carta del presidente catalán de respuesta a Rajoy como una "falta de respeto" a los ciudadanos de Cataluña.

Ahora se entra en una segunda fase hasta el jueves y Puigdemont "vuelve a tener otra oportunidad para rectificar", para que "impere en sentido común y la sensatez", "abandone a los radicales" y "sea capaz de dialogar y escuchar a la sociedad catalana".

"Vuelve a tener en sus manos que se den los pasos siguientes", ha continuado Zoido antes de subrayar que el artículo 155 no significa suspender la autonomía, sino "reponer la legalidad".

Ha dicho también que la respuesta del Gobierno a Puigdemont está avalada por la mayoría del Congreso y ha exigido al presidente de la Generalitat que revoque la declaración de independencia, vuelva a la legalidad y acuda al Congreso, porque "allí, en la sede de la soberanía nacional, se puede hablar, dentro de la legalidad, de todo lo que quiera, con sinceridad y claridad".

Porque fuera de la ley "no cabe hablar de nada; sería imposición y por ahí no pasará el Gobierno de España en defensa de la legalidad vigente", ha apostillado.

Antes de que expire el segundo plazo dado a Puigdemont, el titular de Interior no ha considerado "prudente" hablar de medidas como el 151, pero ha precisado que las que se aplicarían serían "proporcionadas", como ha hecho el Gobierno en todos sus actos hasta ahora, y serían acordadas con PP, PSOE y Ciudadanos.

Zoido ha explicado también que los representantes del G6 -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, además de España- han trasladado su apoyo al Gobierno español, han mostrado su preocupación por la situación en Cataluña y algunos han visto el riesgo que puede suponer para la Unión Europea.

Sobre la permanencia del despliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña, Zoido ha asegurado que no han cambiado las circunstancias que lo requirieron y, por tanto, no se adoptarán medidas para disminuir su presencia.