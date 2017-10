Zoido ante policías en el Congreso: "Nadie está preso por pensar de una forma u otra, sino por incumplir la ley"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este martes en el acto del Día de la Policía celebrado en el Congreso que en España existe separación de poderes y que, por tanto, "es evidente que nadie está preso por pensar de una forma u otro, sino por incumplir la ley". "El Gobierno se encarga de gobernar; los jueces se encargan de aplicar las leyes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de que éstas se cumplan", ha subrayado.

Zoido se ha pronunciado de esta forma un día después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenara el ingreso en prisión provisional sin fianza de los presidentes de las entidades independentistas Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusados de un delito de sedición.

"Cuando la juez ha tomado esa decisión es porque tenía causa suficiente para tomarla", ha dicho al final del acto a preguntas de los periodistas, que también le han cuestionado por si teme un incremento de las protestas violentas de grupos independentistas en la calle. "Yo espero que no, las decisiones judiciales hay que acatarlas se compartan o no; si no, es la ley del más fuerte, y la ley tiene que ser igual para todos", ha respondido.

El ministro se ha mostrado convencido de que la Policía Nacional despierta "admiración en todos los rincones de España pese a algunas lamentables escenas" vividas días atrás en Cataluña, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha dicho, "van a continuar realizando la misión que le ha sido encomendada hasta que sea necesaria".

Según Zoido, la misión por la que ha sido reforzada la presencia de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña desde días antes del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, consiste en que la "legalidad sea restaurada" para que, de esta forma, "todos los españoles, y no sólo los que piensen de una determinada forma, tengan garantizados sus derechos y libertades".

Por este motivo, ha insistido, Interior trabaja para que "caiga todo el peso de la ley" sobre quien ha faltado al respeto o amenazado a miembros de la Policía o la Guardia Civil. Zoido se ha referido a la detención esta mañana de una mujer de 21 años en Palamós (Girona) con vínculos con el terrorismo yihadista para insistir en las "importantes operaciones" que llevan a cabo estos Cuerpos.

COMISARIA JEFE DEL CONGRESO

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha puesto en valor el "ejemplo de compromiso" de la Policía Nacional para "ejercer de forma discreta" las funciones que se le encomiendan, entre ellas la de velar por la seguridad de la Cámara Baja, para quien por primera vez se ha confiado en una mujer, la comisaria Concepción Ramos del Olmo, presente en el acto de este martes.

Pastor ha defendido que, gracias a la labor de Policía y Guardia Civil, los ciudadanos pueden saber que "el Estado de Derecho prevalecerá siempre sobre la violencia y la ilegalidad". A través de una de las condecoradas con la medalla policial, la diputada y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, la presidenta del Congreso ha tenido palabras de recuerdo para los dos pilotos del Ejército del Aire fallecidos hoy y el pasado 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, así como las cuatro víctimas mortales en los "terribles" incendios del noreste de España.

Entre las personas ajenas a la Policía Nacional que han sido reconocidas este año figuran José Manuel Sánchez Saudinos, secretario general del Defensor del Pueblo; Isabel Revuelta, interventora del Congreso; Pedro Górgolas, médico de la Cámara Baja; Susana Blasco, funcionaria de las Cortes Generales; y José Luis Cea, director técnico de la presidencia del Tribunal de Cuentas.