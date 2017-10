Zoido dice que la normalidad es "la tónica general" en Cataluña tras el 155

En declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, el ministro ha añadido que confía en que sigan así las cosas y se llegue a las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre. Pero no ha querido pronunciarse sobre que Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, pueda ser candidato. "No depende de mí", ha dicho.

Su antecesor en el cargo, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que las elecciones son una oportunidad para elegir un gobierno y "empezar a cicatrizar las heridas" profundas que, según ha dicho, se han producido en la sociedad catalana. "Por la dignidad de los catalanes y de las instituciones de autogobierno, el gobierno de la Generalitat tiene que no hacer más el ridículo", ha señalado.

El exministro ha dicho que no tiene dudas de que los Mosso d'Esquadra cumplirán con su obligación y con la legalidad con el nuevo mando que ha sido decidido por el Gobierno y que era el número dos del Mayor. "Van a cumplir la ley como ha estado haciendo la inmensa mayoría de mossos', ha añadido.