Zoido garantiza que respetará los resultados y recuerda que quien no respeta la ley ya no está en el Govern

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llamado este miércoles a la tranquilidad a los diputados del PDeCAT ante sus dudas de que el Gobierno vaya a respetar los resultados de las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, y ha garantizado que lo hará "siempre cumpliendo con la Constitución y el Estatut" autonómico, ya que, según ha recordado, quienes no respetaban la ley ya no están en el Govern.

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, quien ha cuestionado que el Ejecutivo vaya a respetar el resultado de las urnas, después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, haya avisado recientemente de que si vuelven a ganar los comicios los soberanistas, el Gobierno mantendrá la "intervención" de Cataluña. "Menos democracia a la voluntad democrática de los catalanes es inimagible", ha comentado.

Frente a esto, el titular de Interior ha señalado que "la única razón" para que los independentistas catalanes se cuestionen esa posibilidad es que haya personas que "no respetan ni ley, ni la Constitución ni el Estatuto". "Pero, quédese tranquilo --le ha soltado--, porque esas personas que no respetan la ley, la Constitución y el Estatuto ya no están en el Govern".

"NO PUEDEN IMPONER SU VOLUNTAD"

Lejos de quedarse "tranquilo", Campuzano ha subrayado que al Gobierno "le toca" respetar la voluntad democrática de los catalanes el próximo 21D y ha advertido de que si los secesionistas vuelven a ganar las elecciones, deberá "sentarse a negociar" para buscar una solución "política" al deseo de la ciudadanía de decidir su futuro, "liberar a los presos políticos" y "restaurar" el pleno autogobierno de Cataluña. "No pueden imponer su voluntad ni impedir alcanzar nuestras legitimas aspiraciones de libertad, democracia y autogobierno", ha apostillado.

Campuzano ha señalado que el 21D va a ser un nuevo test sobre el funcionamiento de la democracia en España, donde hasta ahora, ha denunciado, el Gobierno los ha suspendido todos, singularmente en lo que tiene que ver con la cuestión catalana.

El diputado catalán ha acusado al Ejecutivo de negarse a buscar acuerdos políticos, de imponer "la lógica de la confrontación" ante el Tribunal Constitucional, de rechazar todas las vías legales para que los catalanes pueda decidir su futuro, de "judicializar" la vida política de Cataluña con querellas penales y de permitir que ahora vuelva a haber en España "presos políticos", lo que "hace todavía más difícil la solución política".

"El 21D va a ser un plebiscito sobre la aplicación del 155, sobre la violencia ejercida en Cataluña, sobre el encarcelamiento del Govern y 'Los Jordis', y sobre la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas por el Parlament y el Govern en estos años", ha resumido.

LE RESTRIEGA SUS "CAMBIOS" DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

En su réplica, el ministro ha recalcado que son los independentistas los que han "humillado" a la sociedad catalana, a la que han "engañado miserablemente", y ha recriminado a Campuzano que se permita el lujo de cuestionar al "legítimo" Gobierno del PP, que "lo único que hace es respetar la ley y la Constitución".

Zoido también ha apuntado que el cuestionar si el Gobierno va a respetar las elecciones del 21D pone en entredicho la "falta de credibilidad" de los soberanistas y los "cambios" que éstos están teniendo en los últimos días.

Y ha concluido con dos preguntas al PDeCAT: "¿Están dispuestos ustedes a asumir que las del 21D son elecciones autonómicas para elegir a los representantes del Parlament dentro de lo que determina la Constitución y el Estatuto? ¿Están dispuestos a respetar la ley, la Constitución y el Estatuto de una vez por todas y dejar de comportarse de manera arbitraria e irregular?".