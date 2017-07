Zoido cree que los Mossos cumplirán con la ley y los tribunales

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho hoy que no "contempla" que los Mossos d'Esquadra "no vayan a ser cumplidores con las exigencias de la ley" y con las resoluciones de los tribunales en relación con el referéndum del 1 de octubre.

Preguntado por las declaraciones del conseller de Interior, Joaquim Forn, quien dijo que los Mossos respetarán la "legalidad catalana" y "facilitarán" la celebración del referéndum, el ministro ha declarado a los periodistas en Roquetas de Mar (Almería) que no cree "que vaya a ser así".

Ha incidido en que los Mossos son un cuerpo de seguridad y que, como tal, tienen entre sus "principales misiones" el "velar por el cumplimiento escrupuloso de la ley, y a quien no la cumpla, se la tienen que hacer cumplir".

Por otra parte, Zoido ha negado que haya habido un despliegue policial en Cataluña relacionado con el referéndum y ha asegurado que lo único que se ha producido es un "refuerzo en la zona de mayor afluencia turística como consecuencia de los meses de veraneo".

Ha argumentado que durante el periodo estival se produce una "concentración de personas" que, a su vez, produce una "concentración de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional" para "reforzar todos los servicios con el objeto de garantizar precisamente la seguridad en esa zona".

"No hay ningún otro despliegue que yo conozca y si no lo conoce el ministro es que no existe", ha afirmado.