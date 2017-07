Zoido advierte que los Mossos tiene por misión "hacer cumplir la ley", no facilitar el referéndum

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a los medios en Roquetas de Mar (Almería) después de que el conseller de Interior, Joaquim Forn, descartara que los Mossos d'Esquadra eviten la celebración del referéndum. "No sólo no llegaremos a impedir el referéndum, sino que será todo lo contrario: facilitaremos su participación", llegó a afirmar en una entrevista.

Zoido se ha mostrado contrario a esta posibilidad "con independencia de lo que haya dicho el conseller" y, por tanto, ha insistido en que desde el Gobierno no se estima la opción de que los Mossos "no vayan a ser cumplidores con las exigencias de la ley y las resoluciones de los tribunales en relación con esta consulta". "No entiendo que eso vaya a ser así ni creo que vaya a ser así", ha reiterado.

Por otra parte, el responsable de Interior ha rechazado que actualmente exista un despliegue de Guardia Civil en Cataluña más allá de los refuerzos programados en las zonas de "mayor afluencia turística como consecuencia de los meses de veraneo", por lo que agentes de Guardia Civil y Policía Nacional se concentran en determinados puntos.

"No hay ningún otro despliegue que yo conozca, y si no lo conoce el ministro, es porque no existe", ha zanjado Zoido, quien ha rechazado un presunto aumento de la plantilla de Guardia Civil en relación al desafío soberanista.