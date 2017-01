Zoido recuerda a Unamuno tras el atentado en Estambul y dice que los terroristas "no pueden vencer ni convencer"

"Parafraseando a Unamuno, no pueden vencer ni convencer porque les falta la razón y porque deben tenernos a todos enfrente", ha asegurado el titular de Interior en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Precisamente, el grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado este lunes el atentado perpetrado durante una fiesta de Nochevieja en la discoteca Reina de Estambul, en el que perdieron la vida 39 personas y alrededor de 70 resultaron heridas.

Zoido ha recordado en su tuit la famosa frase que pronunció Unamuno el 12 de octubre de 1936, en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en el que se enzarzó públicamente con el general Millán-Astray.

Allí Unamuno proclamó: "Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España".