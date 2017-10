Zoido critica la "falta de respeto" de Puigdemont y dice que tiene otra oportunidad para "abandonar a radicales"

Así se ha pronunciado el ministro del Interior en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre los contenidos que se han tratado en la reunión del G6 que se ha celebrado este lunes en Sevilla, donde se han dado cita los ministros del Interior de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia.

"Lamento profundamente que Puigdemont no haya querido contestar el requerimiento, no era difícil responder sí o no", ha sostenido Zoido, quien ha defendido que en un asunto tan importante como este "era necesario dar con claridad una respuesta para que no haya lugar a más interpretaciones". "Lo que ha demostrado es una falta de respeto a todos los ciudadanos de Cataluña", ha apostillado.

De esta manera, el ministro del Interior ha señalado que ahora la situación entra en "una nueva fase" y que antes de que expire el segundo requerimiento, el jueves a las 10,00 horas, Puigdemont "vuelve a tener otra oportunidad para rectificar, que impere la sensatez, el sentido común y que de una vez por todas abandone a los radicales y sea capaz escuchar y dialogar con la sociedad catalana".

Asimismo, ha incidido en que el artículo 155 de la Constitución "no es para suspender la autonomía", toda vez que ha explicado que sirve "para reponer la legalidad y el ejercicio de la propia autonomía de acuerdo con los parámetros constitucionales y estatutarios".

Con todo, Zoido ha defendido que la respuesta que ha dado el Gobierno central a este desafío secesionista "está avalada por una amplísima mayoría del Congreso, que es la Cámara donde están representados todos los ciudadanos españoles con 350 diputados", a la par que ha exigido al presidente catalán "revocar esa declaración, volver a la legalidad y acudir al Congreso".

Y es que, como ha esgrimido el titular de Interior, en la Cámara baja y dentro de la ley, "se puede hablar de todo lo que quiera hablar".

"Hablaremos con sinceridad y al mismo tiempo con claridad en la sede de la soberanía nacional pero fuera de la ley no cabe hablar de nada, eso sería imposición y por ahí no va a pasar el Gobierno de España en defensa de la legalidad vigente", ha agregado Juan Ignacio Zoido.

"LO QUE TENGAMOS QUE HACER SE HARÁ"

De otro lado, y preguntado por cómo se articularía la aplicación del 155, el ministro de Interior ha querido ser prudente y ha señalado que, cuando todavía no ha expirado el segundo plazo para que Puigdemont responda al requerimiento del Gobierno, "no es oportuno hablar de qué medidas se van a aplicar", aunque ha defendido que, en cualquier caso, será una respuesta proporcionada, "como la proporcionalidad ha sido lo que ha regido todos los actos del Gobierno de la Nación".

"No sé qué parte del requerimiento no entiende para que de una vez por todas escuche a la sociedad, deje de dividir a la sociedad catalana, respete la normalidad institucional y vuelva al seno de la Constitución, de la legalidad y de la división de poderes", ha incidido Zoido, quien ha dicho que de no responder al segundo requerimiento, "lo que tengamos que hacer se hará".

Con todo, Zoido ha incidido en que la mayoría conformada por los partidos constitucionalistas, especialmente por el PSOE, Cs y PP, "viene a significar una amplia mayoría con la que sin duda alguna compartiremos los límites y las medidas a tomar en el supuesto de que Puigdemont no conteste de manera definitiva".

PRESENCIA POLICIAL EN CATALUÑA

De la misma manera, y sobre la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, el titular de Interior ha aclarado que estos cuerpos tienen en la comunidad ciertas competencias pero que, al margen de las mismas, se mandó apoyos con unidades especiales "por si los Mossos necesitaban ayuda para mantener el orden público y garantizar los derechos de los catalanes ante el referéndum que era manifiestamente ilegal".

Posteriormente, como ha proseguido Zoido, esas unidades de reserva fueron requeridas por la autoridad judicial y fiscal, de manera que "mientras sigan encargados de las responsabilidades que les encomendaron esas autoridades seguirán cumpliendo con su misión de policía judicial, porque ahí tienen absolutamente todas las competencias".

Así, ha recalcado que "como no han cambiado circunstancias, no se va a tomar ninguna medida para disminuir ni se van a ir las fuerzas de la Guardia Civil y la Policía Nacional" de Cataluña, según ha zanjado el ministro.

RESPALDO DEL G6

De otro lado, el ministro ha informado de que sus homólogos del G6 han mostrado "comprensión" ante la actuación del Gobierno central en este asunto "para recuperar la normalidad democrática", así como han coincidido, según ha explicado Zoido, en que "es un asunto propio de España que tenemos que resolver siempre dentro del respeto escrupuloso a la Constitución y a la legalidad, como venimos haciendo".

"Dentro del grupo del G6 no hay ninguna fisura en esta línea", ha garantizado Zoido, quien ha subrayado el "apoyo unánime" que ha recibido de los ministros del Interior de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Polonia, a quienes ha agradecido su "apoyo y comprensión".