Zoido defiende que Puigdemont sigue sin "ningún respaldo institucional" en Bélgica tras "huir de la Justicia"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha destacado este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont no tiene "ningún respaldo institucional" en Bélgica, "ni siquiera flamenco", después de "huir de la Justicia" en España. "No me cabe la menor duda de que tendrá que responder ante la Justicia", ha comentado.