Zoido asegura que el PP no cambiará su política penitenciaria respecto a ETA

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el PP no cambiará su política penitenciaria y ha defendido que para que la "derrota" de ETA sea real "no caben ni chantajes ni concesiones" porque considera que "no hay más camino para los terroristas que su disolución y la entrega de las armas".