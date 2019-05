Zoido (PP) dice que harán "más Europa en España y más España en Europa"

Zoido, que ha participado junto al líder del PP, Pablo Casado; y los presidentes del PP-A y de Málaga, Juanma Moreno y Elías Bendodo, respectivamente, en un acto para apoyar al candidato a revalidar la Alcaldía de la capital, Francisco de la Torre, ha apostado por "seguir construyendo Europa sobre todo ahora que hay una amenaza de aquellos que quieren romperla".

Ha indicado que Europa es "un gran modelo económico, político y jurídico que tenemos que seguir defendiendo" y ha asegurado que a España "nos va bien en Europa, porque me atrevo a decir que es el mejor país".

Así, ha indicado que hay que seguir defendiendo la PAC "porque ha beneficiado a miles y miles de agricultores y ha permitido esa transición para que hijos y nietos vayan a suceder a sus padres en las explotaciones y que se hayan incrementado el rendimiento económico y también la internacionalización de los productos".

En cuanto a los acuerdos pesqueros, ha dicho que tanto en estos como en la PAC "han sido definitivos los ministros de Agricultura que tuvimos en España y que han estado allí, como Miguel Árias Cañete, Loyola de Palacio o Isabel García Tejerina", porque, en su opinión, "son los que han defendido España y Europa".

También ha incidido en seguir defendiendo la euroorden "porque queremos un espacio judicial y policial único", señalando que "tenía lagunas", por lo que ha asegurado que instarán "las modificaciones necesarias para que ninguna persona que sea súbdito europeo pueda refugiarse en otro país cuando los delitos que se le están imputando en un país como España son de rebelión y sedición".

Asimismo, se ha referido al estatuto europeo de las víctimas del terrorismo, al asegurar que "no hay derecho que las víctimas en otros países no puedan tener la misma protección que tienen en España", apuntando que "no vamos a olvidar todos esos crímenes que siguen sin resolverse". También ha apostado por seguir defendiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "ampliando nuestra aportación a Frontex y al mismo tiempo defendiendo Ceuta y Melilla porque son las fronteras del sur de Europa".

Por otra parte, Zoido ha dicho que Casado será el que "propicie el cambio en España" y se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde será el presidente que necesita el país". "El partido está centrado, con las mejores propuestas, con los mejores programas, con los mejores candidatos", ha precisado.

Ha criticado que "hay un presidente que va a ser capaz de vender España ante cualquiera, porque no le preocupa nada, igual se sienta con los independentistas que con los de Bildu, porque lo que quiere es seguir".

Por último, ha destacado también los logros del PP al frente de la Junta de Andalucía "para ir resolviendo los problemas enquistados" en la etapa socialista, apuntando que "esa es la diferencia, el PP con Juanma Moreno, ha sido capaz de afrontar los problemas e ir resolviéndolos".