Zoido afirma que los Mossos han pedido ayuda por escrito y no opina sobre su actuación

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado este domingo que los Mossos d'Esquadra han pedido "por escrito" ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) para "llevar a cabo determinadas actuaciones" en relación con el referéndum independentista en Cataluña.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Zoido ha optado así por destacar la "colaboración" entre cuerpos policiales y ha evitado valorar la actuación de la Policía catalana, que a primera hora de este domingo no ha cumplido su propia directriz de tener cerrados los colegios a las 6.00 horas.

"Ya nos enteraremos de qué consignas han recibido, si de un signo o de otro, pero hoy es un día para colaborar", ha zanjado el ministro del Interior, el primer miembro del Gobierno que ha comparecido en la jornada del referéndum.

Así, ha dicho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están "ayudando a los Mossos" a restablecer la unidad y la convivencia en Cataluña y "por el bien de los catalanes y de los derechos y las libertades".

Zoido ha asegurado que Policía y Guardia Civil están actuando "con proporcionalidad" y ha dicho que, de un total de 70 centros de votación "neutralizados" por estos cuerpos, él solo tiene constancia de que se hayan usado "elementos de defensa de antidisturbios" en uno de ellos --el Ramón Llull de Barcelona--.

Y además, ha dicho que los efectivos han actuado así "porque se veían en una situación de acorralamiento" y que "lo han hecho de forma muy breve y además preocupado por que pudieran causar daño a alguna persona".

"Estaban acorralados", ha insistido, añadiendo que "la proporcionalidad era una nota dominante en todas las intervenciones". Según ha dicho, los policías y guardias civiles desplazados "son expertos", han podido "actuar sin que se causara ninguna anomalía" y "a las personas se las ha ido separando uno a uno".

Según ha dicho, él se queda con la imagen de cómo un "guardia civil en un momento complicado ha ayudado a un padre a bajar al niño y que no corriera ningún riesgo".

PUIGDEMONT "ES EL CAUSANTE" Y "SI QUERÍA ALGUNA FOTO, YA LA TIENE"

Preguntado por el uso de pelotas de goma por parte de las unidades de antidisturbios, Zoido ha respondido diciendo al Gobierno catalán y a su presidente, Carles Puigdemont, que "está en su mano" que la normalidad y el orden vuelvan a Cataluña. "Él es el causante de lo que está pasando hoy en toda Cataluña, él y quienes llevan a los catalanes a un precipicio que no merecen", ha zanjado.

Es más, ha dicho a los independentistas que "si querían tener alguna foto ya la han conseguido", de manera que les ha pedido que "a partir de ahora vuelvan a recuperar la razón, que es el marco de la ley". "Que paren esta auténtica locura", ha añadido.

El titular de Interior ha destacado que las fuerzas de seguridad han actuado siguiendo un mandato judicial, mientras que los organizadores del referéndum han "desatendido los requerimientos del Tribunal Constitucional" y "aprobado leyes como las han aprobado", en alusión a la tramitación por vía de urgencia de las leyes de referéndum y de ruptura.

"Las fuerzas de seguridad tienen que restablecer el orden y que prime la ley y no la ley del más fuerte, el Estado de Derecho es para todos y todos debemos procurar defenderlo", ha remarcado. Así, ha criticado que se haya utilizado a niños y personas mayores para "burlar el Estado de Derecho" y ha advertido de que "el día que se quiebre el Estado de Derecho, ese día valdrá todo". Por eso, ha defendido que se puede "entre todos" buscar una salida, pero "dentro de la ley, no de la ley del más fuerte".

Zoido también ha insistido en que la consulta es "un paripé" cuyas normas incluso han cambiado "media hora antes". El Gobierno catalán ha anunciado a primera hora que los electores podrían votar en cualquier mesa gracias a un censo telemático 'universal' pero el ministro ha subrayado que ese "sistema muy potente" ha sido intervenido por la Guardia Civil por orden del juez. "No hay soporte informático, no se sabe quién puede votar o no, todo es manual", ha resumido.

Es más, ha precisado que la Generalitat ha intentado recuperar ese sistema informático "en 500 ocasiones desde distintas páginas web", pero que "ha sido totalmente imposible". Preguntado por los cortes de Internet que se han denunciado en algunas localidades, ha recalcado que Policía y Guardia Civil seguirán actuando "bajo requerimiento judicial".