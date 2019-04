Zoido asegura que no ha visto "nada de cloacas" en Interior sino "grandes profesionales" de las Fuerzas de Seguridad

A preguntas de los periodistas sobre este asunto en una rueda de prensa en Mérida (Badajoz), Zoido ha reafirmado que cuando fue titular de Interior conoció "con mayor profundidad a los grandes profesionales" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y ha insistido en que no ha visto "nada de cloacas".

"Por tanto, creo que tenemos una de las mejores por no decir las mejores Fuerzas de Seguridad y eso fueron los que yo conocí; no he visto nada de cloacas, como se suele utilizar en términos coloquiales", ha insistido Zoido.

El exministro ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y la candidata 'popular' a la alcaldía de Mérida, Pilar Nogales, tras mantener una reunión con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Asimismo, Zoido ha recordado que el anterior Gobierno del PP llegó con estos profesionales de las Fuerzas de Seguridad "por primera vez" en "los últimos 30 años" a un acuerdo de equiparación salarial, algo que era un "compromiso" que tenían los 'populares'.

"Es verdad que son acreedores (las Fuerzas de Seguridad) de esa equiparación total y absoluta que el PP llevó al Congreso, que conseguimos que se aprobara y dotamos presupuestariamente", ha recordado Zoido al tiempo que ha pedido que "se culmine todo lo que ha sido el proceso durante varios años de la equiparación salarial".

Del mismo modo, ha solicitado que "salga a la luz pública y que se consigne en los presupuestos el resultado de una auditoría externa" que, según ha explicado, estaba "contemplada" en el acuerdo firmado con las asociaciones de Guardias Civiles y sindicatos de la Policía Nacional para que "una auditora externa pudiera contemplar y analizar todos los cálculos que se habían hecho para que la equiparación fuera total, real y absoluta equiparando a todos aquellos en igualdad de condiciones".

Igualmente, ha reclamado "sacar adelante" un "cambio legislativo para que nunca más puedan volver a producirse desequilibrios dentro de las Fuerzas de Seguridad tanto del Estado como de las autonómicas", algo que, según ha sostenido, "garantiza en su programa" el PP y también lo firmaron en el acuerdo citado anteriormente.

Además, ha señalado que los 'populares' también dejaron un plan de inversiones "planificado para mejorar no solo los medios materiales sino también todo lo que son las infraestructuras para que puedan desarrollar bien su función de seguridad y también de policía judicial".

Zoido también ha aprovechado para "volver a defender cómo las fuerzas de seguridad saben mantener y garantizar la libertad de todos los españoles en todos los lugares de España; allí donde ellos están se garantizan los derechos".

LISTAS ELECTORALES

Por otra parte, preguntado por su posición en la lista del PP a las elecciones europeas, ha dicho que está "muy orgulloso" de formar parte de dicha lista y ha afirmado que "sorpresa ninguna" con respecto a que sea el número 12 porque él preside el Comité Electoral del partido.

"Sorpresa ninguna, soy presidente del Comité Electoral, entonces en esa condición le puedo decir que estoy muy orgulloso de formar parte de esa lista y que vamos a trabajar como lo están haciendo todos y cada uno de los integrantes (de algunas de las listas del PP)", ha remarcado Zoido.

A este respecto, ha reiterado que está "muy orgulloso" así como que, debido a que es presidente del Comité Electoral, "con mucha satisfacción" va a ser "el primero" en firmar esas listas de los 'populares'.

Finalmente, sobre las declaraciones del eurodiputado Carlos Iturgaiz por figurar en el puesto 17 de la lista del PP a las europeas, Zoido ha asegurado que no las ha "escuchado". "Soy amigo personal de Carlos Iturgaiz y como no las he escuchado no puedo hacer una valoración de las mismas", ha sostenido.

Así, ha resaltado que este pasado lunes estuvo "con prácticamente todos los integrantes" de dicha lista y, según ha aseverado, había "un ambiente de muchísima colaboración, de gran amistad y, sobre todo, de una gran salud desde el punto de vista político".