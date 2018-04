Zoido pide respeto para Cifuentes: "No es la mejor fórmula conseguir en despachos lo que no se consigue en las urnas"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha remitido a la investigación abierta sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para quien ha reclamado que mientras tanto se respete su presunción de inocencia. "No es la mejor fórmula conseguir en despachos lo que no se consigue en las urnas", ha sostenido en una entrevista en el Programa de AR de Telecinco, recogida por Europa Press.

"Espero que esto pronto se resuelva, que se esclarezca totalmente por el bien de la Facultad y del sistema democrático", ha sostenido Zoido, que ha repetido en varias ocasiones que "la presunción de inocencia no nos la podemos cargar de un plumazo". Al ministro las explicaciones de Cifuentes le han parecido "suficientes": "si hay un problema, que se ponga encima de la mesa".

Zoido ha reclamado que se "deje de extender un velo de dudas" dando a entender que "las cosas no se hacen bien de forma genérica". En este punto se ha remitido a su año y medio en el Ministerio del Interior para sacar la siguiente conclusión: "Se ha dicho mucho de implicaciones de la señora Cifuentes y después ha quedado en nada".

Esto provoca en el titular del Interior "mucha pena", ya que se pregunta "quién repone los derechos y la dignidad de las personas". Según Zoido, Ciudadanos no debe pensar en este tema en el "rédito al corto plazo" sino solicitar que se "aclaren los hechos". Este partido pasó ayer a pedir la dimisión de Cifuentes, después de que venciera su plazo para registrar formalmente una comisión de investigación.

"La sensatez debe imponerse, voy a procurar que esa sensatez se imponga por el bien de todos", ha continuado Zoido, que ha repetido: "Si después no hay nada, hemos eliminado a una persona de su trayectoria política; me preocupa mucho por mi formación jurídica por el perjuicio irreparable".

Al ser preguntado por la falsificación de las firmas de las profesoras del máster en la Universidad Rey Juan Carlos, Zoido ha sostenido que lo que se debe hacer es "acelerar" la investigación interna para "velar por el prestigio" del centro universitario. "No es la mejor fórmula conseguir en despachos lo que no se consigue en las urnas. Si hay algo, se tomarán decisiones; y si no, que dejen gobernar", ha terciado.