Zapatero ve riesgo de enfrentamiento civil en Venezuela e insta a no demonizar a ninguna de las dos partes

En un coloquio organizado por la agencia Servimedia con motivo de su 30 aniversario, ha alertado de que Venezuela es hoy un país "roto en dos", donde ya se habla de "pueblo chavista y pueblo opositor", por lo que cualquier mediación internacional ha de buscar, en su opinión, que las dos partes no acaben encontrándose "en un choque violento".

Y para favorecer "el diálogo y el reencuentro" lo que no se puede hacer porque es contraproducente es "demonizar" a una parte sobre la otra, sostiene Zapatero, a quien gran parte de la oposición acusa de estar demasiado escorado hacia las tesis del chavismo.

El ex líder socialista ha reconocido que está tan acostumbrado a que le critiquen por su labor en Venezuela que eso ya no le afecta porque él tiene muy claro y cree en la tarea que lleva a cabo y que no se puede medir con los parámetros de las democracias occidentales.

Tras afirmar que él está absolutamente entregado a la defensa de la paz porque cuando irrumpe la violencia en un conflicto "siempre es peor y siempre se podía haber evitado", ha recordado cómo terminaron las guerras de Irak o Libia, con miles de víctimas de las que luego no se acuerda nadie y con ambas naciones devastadas.

De estallar un conflicto armado en Venezuela, ha reflexionado, España sentiría más cerca sus consecuencias. Por eso ha señalado que, aunque lo "políticamente correcto" es criticar la situación en Venezuela bajo el Gobierno chavista de Nicolás Maduro, lo más complejo pero también lo adecuado, bajo su punto de vista, es ayudar al país "gobierne quien gobierne".