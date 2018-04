Política

http://www.teinteresa.es/politica/Zapatero-recuerda-Cifuentes-dimision-pasando_0_1994801609.html

Zapatero recuerda que Cifuentes pidió su dimisión y asegura que no se alegra "cuando alguien lo está pasando mal"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este miércoles al ser preguntado si considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe dimitir, que cree recordar que ella pidió en alguna ocasión su dimisión, pero ha asegurado no querer entrar en este tema: "Cuando alguien lo esta pasando mal yo no me alegro".