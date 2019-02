Política

Zapatero ve "lógico" el adelanto y pide a los partidos independentistas "una reflexión muy a fondo"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril como "una decisión acertada" y un adelanto "lógico" después de que los Presupuestos de 2019 no hayan salido adelante "de manera no razonada". Ha instado así a los partidos independentistas a llevar a cabo "una reflexión muy a fondo" por no dar su apoyo a las cuentas en el Congreso.