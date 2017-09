Zapatero aconseja "un liderazgo europeo más intenso" ante lo que sucede en el mundo árabe

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado este domingo que para Europa y España la mirada mediterránea es "incompleta en este momento decisivo" ante lo que sucede en Oriente Medio, África y el mundo árabe, de modo que ha aconsejado que "debería haber un liderazgo europeo más intenso".

Así lo ha expuesto Rodríguez Zapatero durante su participación en la III edición del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, organizado por la Cadena Ser en Córdoba, con el debate sobre 'Fronteras líquidas: nuevas estrategias de seguridad en el espacio clave del Mediterráneo', junto al político y diplomático Bernardino León Gross, el político y jurista Antonio Garrigues Walker y la investigadora y diplomática Aziza Bennani, y con la presencia también del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán.

En este sentido, quien fue jefe del Ejecutivo español entre 2004 y 2011 ha expresado que "es verdad que hay razones que explican porqué la vocación natural de relación política en todos los ámbitos de Europa que debería ser hacia el Mediterráneo no lo ha sido", de manera que Europa tiene "una crisis clara de crecimiento", ha opinado, citando el periodo posterior a la caída del muro de Berlín y la integración de la Europa del Este.

Ante ello, cree que "quedan un par de décadas de recuperación de la visión estratégica como gran proyecto de unión de países", pero ha lamentado que "dejó a un lado el Mediterráneo". Además, ha asegurado que un factor "decisivo" de todo lo que se vive en estos momentos fue la no entrada de Turquía en la Unión Europea, porque "se decidió si Europa era abierta", pero "se lanzó un mensaje muy preocupante al mundo musulmán", porque "en muchos países, entre ellos Turquía, se interpretó que cerrar la puerta era por su carácter de país musulmán".

En palabras del expresidente, "cuando se recupere de la crisis, Europa debe colocar más la mirada hacia el Mediterráneo, el norte de África y el mundo árabe", donde hay dos países "para apoyarse" como son Marruecos y Túnez, de cara a "concertar procesos de apoyo y estabilidad a cambios democráticos".

Además, ha indicado que "Oriente Medio sigue después de décadas en situación de grave inestabilidad", dado que "se han vivido diversos procesos bélicos, como en Afganistán, Irak y Siria", que han creado "más problemas, objetivamente", ha apostillado Rodríguez Zapatero, quien cree que "las grandes potencias tendrán que aprender de esta lección" y de "las intervenciones militares".

Para él, hay que partir de una idea, como es que "mientras no haya solución al conflicto de Palestina-Israel, no se verá un horizonte de estabilidad, pacificación y una nueva relación en Oriente Medio y buena parte del mundo árabe y musulmán".

Por tanto, "mientras no se vaya al tumor primario, que es el que alienta y ha alentado todo el radicalismo, será muy difícil encontrar una solución", ha argumentado, para remarcar que "hay que confiar en que en algún momento la comunidad geopolítica internacional tome conciencia de que hay que abordar el conflicto palestino-israelí".

EL TERRORISMO YIHADISTA

Mientras, el expresidente del Gobierno ha comentado que en este momento "hay un fenómeno de recrudecimiento de la violencia en forma de terrorismo yihadista", aunque, según ha resaltado, "no supone, como a lo largo de la evolución de la civilización, que la violencia política se vea incrementada", pero ha advertido del "incremento del terrorismo en Europa".

No obstante, ha afirmado que "es el momento de la historia de la humanidad con menos miseria o menos pobreza extrema y menos violencia, a pesar de lo que se vive", a lo que ha agregado que "el terrorismo es un problema de evolución y proceso, pero ha desaparecido en Europa en cuanto a grupos europeos o con móviles políticos", ante lo cual ha citado a ETA, así como las FARC en relación a Latinoamérica, entre otros grupos.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero ha admitido que "Europa sufre otro tipo de terrorismo, con el yihadismo", y frente a ello considera que "hay que protegerse y defenderse con la policía, la seguridad y la cooperación internacional", pero "no se ganará la causa de la no violencia y el fin del terrorismo, si no es con una acción ideológica y cultural", ha recomendado.

Así, ha puntualizado que España es "un país que puede presentar una hoja de servicios de integración bastante decente y digna", pero es "un fenómeno difícil". "El hecho de provenir de una cultura, de una religión y un país con un desarrollo determinado es absolutamente condicionante para que los jóvenes --en alusión a los terroristas del atentado de Barcelona-- lamentablemente abracen algo tan brutal, como es matar para morir y morir para matar", ha reflexionado.

Entretanto, ha señalado que "España es uno de los países que ha acogido a más inmigrantes en menos tiempo" y con una respuesta de integración "razonablemente positiva", después de que "no se ha visto prácticamente ningún atisbo de reacción 'antiislam' y antimusulmanes, aunque alguno ha habido". Si bien, "a diferencia de otros países, en España no habido fuerzas políticas xenófobas o de extrema derecha", algo que supone "un gran activo de la sociedad española", ha sostenido.

Como ejemplo, ha apuntado que "es muy curiosa la sociología de los países --en alusión a Alemania--, porque no surgió con las ayudas a Grecia un partido de extrema derecha", sino "con los refugiados", algo en donde la respuesta es "la cultura y la educación", ha defendido.

ALEMANIA Y 'BREXIT'

Al respecto, Rodríguez Zapatero ha apuntado que este domingo hay elecciones "importantes" en Alemania, que "parece recuperar un poco la estabilidad". Y sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha dicho que "allá ellos, se equivocan; pero hay que mirar hacia adelante y volver la mirada hacia el Mediterráneo", ha insistido.

Asimismo, ha declarado ante los movimientos migratorios que "Europa no puede asumir el papel histórico de la tendencia del rico decadente", cuando es "el continente del bienestar, aún con las dificultades de la crisis y sus consecuencias y que para tantos jóvenes representa un paraíso de derechos, libertades y prestaciones sociales".

Sobre la inmigración y los refugiados, ha dicho que no será él "quien eche un capote al Gobierno del PP", pero "para la gran mayoría de los refugiados su objetivo es centro Europa", aunque ve a España como "un país proclive a acoger refugiados".

A tal efecto, ha resaltado que "la política de inmigración debe ser competencia europea", dado que "las políticas que se han comunitarizado son las que mejor resultado han dado, como el mercado común", pero "donde todavía los estados se resisten a ceder competencias son las políticas que más dificultades tienen", ha explicado, para apostillar que "la amenaza definitiva es el cambio climático".

No en vano, ha remarcado que "el gran reto para todos va a ser la lucha contra el cambio climático". En este punto, ha dicho que "el 80 por ciento de las guerras y los conflictos que se producen en el mundo es en tierras en procesos de desertificación o desertificadas", lo que pone "la mirada en todo el cambio climático y el modelo energético".

De todos modos, Rodríguez Zapatero ha admitido que "Europa sigue siendo la zona de más bienestar del mundo y se han conseguido 70 años de paz en un continente que desde el Imperio Romano hasta la Unión Europea hubo guerras", a la vez que ha afirmado que "la primavera árabe, los populismos renacientes, el 'Brexit' y Trump son consecuencia de la crisis financiera", pero ha mantenido que "los países con sólidas democracias, entre ellos España, son capaces de soportar todas las turbulencias".