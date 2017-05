Zapatero pide el voto para Susana Díaz porque "habla claro, tiene un rumbo, es coherente y rechaza el oportunismo"

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido este sábado el voto en las primarias del PSOE para Susana Días porque "habla claro, tiene un rumbo cierto, es coherente y rechaza el oportunismo". "Nosotros somos militantes y socialistas pero primero de todo somos ciudadanos que quieren cambiar las cosas y transformar la sociedad para que haya más justicia, más libertad y más solidaridad", ha reivindicado.

Mientras, ha advertido que "cuando se piensa solo en el partido se está dejando de pensar en la sociedad y cuando se piensa más en la sociedad es cuando se hace grande el partido".

Zapatero ha lanzado este mensaje este sábado en la localidad valenciana de L'Alcúdia durante su intervención en un acto con militantes socialistas organizado por la candidatura de apoyo a Díaz en la Comunitat. En el encuentro también ha participado el presidente del Consell y de los socialistas valencianos, Ximo Puig, según ha informado PSPV amb Susana en un comunicado.

El que fuera jefe del Ejecutivo ha pedido el voto para la presidenta andaluza porque "habla claro, aunque a algunos no les guste, tiene un rumbo cierto, es coherente y rechaza el oportunismo".

"Pido el voto para Susana con la misma convicción que lo he pedido para mí", ha aseverado Zapatero tras destacar que "Susana no es una mujer de eslóganes, es una mujer de convicciones y de fuerza".

En este sentido, ha reivindicado a todas las personas que se dedican a la tarea de la política y ha recordado que "este es un partido de militantes, responsables y dirigentes: no hay organización y eficacia si no hay partido, si no hay comités, si no hay dirigentes, y la cualidad fundamental de ser dirigente es ser responsable y no echar la culpa a otros".

Zapatero ha destacado así la importancia de llevar al partido a la victoria para "cambiar las cosas y que haya comedores escolares, se pueda aplicar la ley de la dependencia y se apoye al empleo con instituciones decentes y gobernantes decentes". "Para eso hay que ganar elecciones", ha subrayado.

ORGULLO POR EL CONSELL DE PUIG

Bajo este prisma, el socialista ha reconocido los logros del Ximo Puig al frente de la Generalitat. "Ahora la Comunitat Valenciana tiene un gobierno digno, noble, honesto, que dice la verdad, que solo piensa en el interés general y esto es un orgullo", mientras ha recordado "un pasado horrendo de la derecha".

El 'president' le ha tomado el testigo y ha abogado por cerrar el proceso de primarias en el PSOE "desde la lealtad al partido". "Porque ser de izquierdas es estar continuamente pensando en cómo podemos superar las desigualdades", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "formamos parte de un gran partido que ha generado la mayor libertad, justicia social y avances".

Por ello, ha reclamado a los militantes que no pierdan los orígenes porque "quien pierde los orígenes pierde la identidad" y ha defendido "todo aquello que durante años hemos sido capaces de hacer, porque hemos cambiado la historia de este país".

Puig ha lamentado que se haya perdido la perspectiva histórica de lo que ha supuesto el PSOE para la transformación de España y para situar al país como uno de los más avanzados del mundo.

"Cómo es posible que no seamos capaces de defender aquello que todos hemos sido capaces de hacer juntos", se ha preguntado, para animar a "no dar un paso atrás y seguir trabajando para ser útiles en la transformación social de este país, como ya está ocurriendo en la Comunitat". "En nuestro país la convivencia es un valor fundamental y los valencianos somos lo más parece que hay en socialdemocracia al socialismo", ha reivindicado.

PUIG: "NOS JUGAMOS MUCHO"

Por todo ello, ha advertido que "nos jugamos mucho" y ha reiterado su apoyo a Susana Díaz, "la mejor garantía para los valencianos" y "lo que le conviene a la Comunitat".

El acto ha reunido a cerca de 265 personas en un almuerzo en l'Alcúdia y han participado los dos coordinadores de la campaña en la Comunitat, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y el portavoz del PSPV en la Diputación, Pablo Seguí.

También han intervenido el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la de Algemesí, Marta Trenzano, y el de Carlet, Andreu Salom; ante un auditorio compuesto por militantes y diputados autonómicos como Concha Andrés, nacionales como Ciprià Císcar, y miembros del Consell como José Maria Ángel, Zulima Pérez, Arcadi España, Manuel Illueca, Blanca Marín, Antonio Torres, Toni Such, Francisco Rodríguez Mulero y alcaldes como el de Xàtiva, Roger Cerdà o Paterna, Juan Antonio Sagredo, entre otros.