ZAPATERO RESPETA A LÓPEZ Y DEJA ENTREVER QUE MANTIENE SU APUESTA POR DÍAZ

El ex presidente del Gobierno y líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este lunes que tiene un “absoluto respeto” por Patxi López, el primer candidato a la Secretaría General del PSOE, pero dejó entrever que mantiene que Susana Diaz sigue siendo mejor opción.

A su llegada al Foro El Mundo, se le preguntó directamente sobre la posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dé el salto y se presente a la Secretaría General del PSOE, y afirmó con una sonrisa: “lo que pienso al respecto lo sabe muy bien la presidenta, y seguramente lo intuyen todos ustedes”.

Preguntado por la candidatura de López, el expresidente dijo que “como es natural”, respeta todas las candidaturas, pero subrayó que “frente a alguna duda que en su momento hubo, decir PSOE es decir democracia”. Cuestionado directamente por si López será la persona ideal que lidere el PSOE, Zapatero se limitó a decir que “la persona ideal será la que los militantes expresen”.

“Patxi, como todos los candidatos que sean, goza de mi respeto, como no podía ser, solo faltaría”. “Yo también estuve en esas lides, me gusta que me respetaran”, apostilló.

Ante la posibilidad de que haya más candidatos, dijo que no se atreve a pronosticar, pero sí que "parece que va a haber una competición democrática, que está un poco en el ambiente". Y añadió que desde el 35 Congreso federal, el de 2000, "siempre que ha habido un congreso, ha habido competición".

De esta manera, auguró que, por el liderazgo del PSOE, “va a ser una competición con los candidatos que sea, absolutamente democrática, y eso es lo que me parece más relevante”.

Se agarró a que “quedan cuatro meses para elegir” al nuevo líder, y dejó entrever que eso es mucho tiempo porque “fíjense lo que son cuatro meses en política”.

Por ello, remarcó que “ahora” toca “trabajar por los problemas sociales y escuchar” y espera que este debate democrático, “ojalá sea un debate cargado de deliberación democrática, de posiciones y de esa fuerza que necesita el electorado progresista en España.”

Zapatero destacó que en el pasado sábado hubo un Comité Federal “muy positivo, distinto a los anteriores”, donde se aprobó la propuesta de la Gestora con la fecha del Congreso con un “amplio respaldo”, y donde el presidente de la dirección provisional, Javier Fernández, hizo un “importante discurso”.

Para Zapatero, Fernández explicó “muy bien” cuál es el sentido histórico del Partido Socialista, como un partido comprometido con España.

En sus palabras ante los periodistas, Zapatero dijo que las “victorias futuras vendrán de afirmarnos, y de afirmar lo que es el proyecto y el PSOE en su papel actual en la contribución de responsabilidad de España, y a las mejoras sociales, que es lo que en estos momentos tenemos que tener como gran tarea”.

Zapatero reconoció que se “alegra” de que mañana se celebre la Conferencia de Presidentes que él impulsó en 2004, porque “se va a abordar el futuro de la sanidad, de la dependencia, de la educación, y los ciudadanos merecen que el trabajo se concentre ahí.”

