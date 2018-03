ZAPATERO DICE QUE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE "NO SUMA NADA" PARA HACER "UNA SOCIEDAD MEJOR" Y CELEBRA LA POSICIÓN DEL PSOE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero celebró este jueves la posición que mantiene su partido contraria a la prisión permanente revisable, porque esta figura, dijo, “no suma nada a hacernos una sociedad mejor”.



Zapatero hizo esta reflexión en una extensa ‘masterclass’ que ofreció en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ organizada en Madrid por el PSOE, en la que abordó varios temas de actualidad política en España, como Cataluña, el sistema de pensiones, la situación del PSOE y el debate sobre la prisión permanente revisable.

Ante tragedias como el asesinato del pequeño Gabriel Cruz –aunque no citó nunca el caso-, el expresidente dijo que “la primera respuesta es expresar todo el apoyo, todo el cariño, toda la compresión a las familias de las víctimas. Por experiencia, no hay nada peor que eso. Y también, desde la compresión a las familias de las víctimas, recordar cuál es la tarea del legislador, la tarea de las instituciones, la tarea de la democracia, la tarea de la Constitución, y es interpelarnos cómo tenemos una sociedad mejor ante los peores hechos de una sociedad”.

Remarcó que “la prisión permanente revisable no suma nada a hacernos una sociedad mejor” y que “la Constitución establece que la finalidad de las penas es la resocialización” y, aunque apostó por penas “duras ante crímenes horrendos”, dijo que hay que “saber mantener los valores y los principios de apostar y luchar por la resocialización, que es buscar una sociedad mejor, que es el fin también de la democracia.”

Rodríguez Zapatero subrayó que se trata de un tema de “convicciones” y que el PSOE “siempre” ha tenido “una posición coherente con los valores constitucionales y está bien que la sigamos manteniendo”. “A nosotros no nos pueden decir que cambiemos en función de una coyuntura”, afirmó, lanzando un claro mensaje a Ciudadanos.

En la apuesta por los valores democráticos y su traslado a la sociedad, dijo que no se pueden proponer soluciones para “colmar la angustia o incluso la ira entendible”, y “para esto hay que tener muchas convicciones y saber aguantar”, porque sabiendo mantener las convicciones es como se tiene credibilidad.



