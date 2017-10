CATALUÑA. ZAPATERO: QUE EL PARLAMENT DECLARE LA INDEPENDENCIA NO SIGNIFICA QUE VAYA A SER INDEPENDIENTE

Google Plus

- Dice que las fuerzas de seguridad tenían "una orden muy difícil de ejecutar" y su actuación fue "excepcional", como las circunstancias. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostuvo este lunes que la declaración unilateral de independencia no es posible y que el hecho de que “la declare (el Parlament catalán) no quiere decir que sea independiente”.

Zapatero reconoce que la situación es “seria, grave” e hizo un llamamiento a “la serenidad y la calma”, porque “son mejores las decisiones que se toman así que en caliente”.

En declaraciones en laSexta recogidas por Servimedia, el expresidente afirmó que el orden lógico de los pasos a seguir a partir de ahora es que el Gobierno hable con todos los grupos parlamentarios y que se celebre un debate en el Congreso y en el Parlament de Cataluña, porque “todos los buenos productos políticos son fruto de acuerdo”. Insistió en la necesidad por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de escuchar a “todas las fuerzas” y defender la lógica del orden democrático con inteligencia.

Zapatero defendió que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la jornada del 1-O fue “excepcional, porque excepcional han sido las circunstancias”, y reconoció que impedir la consulta era “una orden muy difícil de ejecutar”. Agregó que el comportamiento de las FCSE ha sido “muy razonable”, pero apostó por responder “democráticamente” a lo sucedido con una comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique lo ocurrido y las imágenes que reflejan que se vieron desbordados.

Según fuentes consultadas por Servimedia, el expresidente ha estado “preocupado” por la crisis política en Cataluña y la deriva independentista pese a sus continuos viajes a Latinoamérica.

Zapatero era partidario de impedir el referéndum convocado por los independentistas, por saltarse todas las garantías legales y vulnerar el Estado de Derecho, pero al tiempo, según dichas fuentes, abogaba por hacer más discurso político y no solo apelar a la legalidad.

El expresidente, que ya ha limado diferencias con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aprueba la estrategia de los socialistas de apostar por el diálogo con la comisión en el Congreso y a la vez respaldar la unidad en la defensa del Estado de Derecho.

