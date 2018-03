ZAPATERO INSTA AL PSOE A QUE SE UNA PARA GANAR

Google Plus

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero animó este jueves a los socialistas a “cargar las pilas” para afrontar las próximas citas electorales, porque con la "máxima unidad" interna se puede ganar, pero hay que creérselo.



Zapatero participó en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ organizada en Madrid por el PSOE, en las instalaciones de la N@ve Boetticher, en el distrito de Villaverde, con una extensa ‘masterclass’ que ofreció bajo el título ‘Negociaciones políticas’, en la que, además de abordar temas de actualidad política, como Cataluña, las pensiones o la prisión permanente revisable, también se refirió a la situación interna del PSOE y lanzó varios mensajes.

Celebró la iniciativa de organizar este encuentro, impulsado por el propio Pedro Sánchez, aunque indicó que “la Escuela de ‘Buen Gobierno’ necesita una condición previa, que es ganar el gobierno, y nosotros sabemos hacerlo”.

UNIDAD Y CONVICCIÓN

Así, explicó que “para ganar hay dos condiciones”, la primera de ellas que “el partido tenga la máxima cohesión, máxima unidad”, aspecto que consideró “fundamental” y al que “todos tenemos que contribuir”. “Y la segunda es tener la convicción de ganar, tan importante como la primera”.

Con esta reflexión dio un toque de atención en dos direcciones, tanto a Pedro Sánchez instándole a que trabaje por la unidad del partido y que se crea que puede ganar –aspecto que siempre le afeó el sector crítico liderado por Susana Díaz-; como a la presidenta de la Junta de Andalucía para que ayude a la unidad con el objetivo de que el partido gane.

Zapatero, que fue un gran activo en la campaña de Díaz por la Secretaría General, avaló la estrategia política de Sánchez en varias cuestiones, sobre todo la firmeza que mantiene respecto a su posición en Cataluña o la prisión permanente revisable, y agregó que “cuantas veces haya que arrimar al hombro de Rajoy, por el país, hay que hacerlo”.

“Hay algunos que piensan o que dicen que haber apoyado al Gobierno y el apoyo del 155 ha sido para el PSOE un tema difícil, pero yo digo no. Cuando las cosas se hacen porque es lo que hay que hacer, y desde la convicción, como es defender la unidad de España, eso nunca le va ir mal al PSOE", sentenció.

PROYECTO DE PAÍS

El exlíder socialista, que llegó al recinto donde le esperaban más de 450 personas junto a Sánchez, apostó por la unidad “queriendo a todos y dando espacio a todos” en la primera jornada de este foro socialista en el que hay destacadas ausencias, como las de Alfredo Pérez Rubalcaba y Felipe González, mientras todavía está sin confirmar si Díaz decide participar.

Zapatero aseguró tener la “receta” para ganar, porque el PSOE es un partido de mayorías, ganador, y "ganar es tener un proyecto de país, coherente, sólido y convincente”. No dirigirse a los mayores, o pensar si se está más a la izquierda o a la derecha, porque no es un problema “horizontal, es más vertical”, es tener un proyecto para “hacerse cargo de un país”. Además, señaló que “un líder nunca se queja”, porque “todo el mundo está pendiente” de él y tiene que demostrar que “estar convencido”.

“Este partido, cuando se pone las pilas, sabe ganar, y sabemos ponernos las pilas para competir internamente y externamente. Somos unas auténticas máquinas”, animó. Para cerrar el acto, dijo que los “ciudadanos tienen rayos X y que cuando el PSOE está convencido, convence, y cuando está decidido, la gente se decide con nosotros”.



