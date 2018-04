El 'Yonki del dinero' se niega a contestar a la comisión del Congreso que investiga las cuentas del PP

"No voy a contestar a ninguna pregunta, realicen las que quieran pero no voy a contestar", ha advertido al inicio de la sesión. El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, le ha reconocido que tiene derecho a no responder, pero ha dado la palabra a los portavoces parlamentarios para que si lo deseaban pudieran plantear las cuestiones que tenían previstas.

El socialista Artemi Rallo ha recordado que los comparecientes están obligados a atender el requerimiento de una comisión de investigación --Benavent no acudió a la primera llamada de la Cámara porque hubo un problema con su citación-- y que tienen su derecho a no responder a asuntos que puedan perjudicar a su situación procesal.

Por eso ha planteado al compareciente, sin éxito, la posibilidad de que, al menos, respondiera a las preguntas ajenas a su procesamiento por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.

HABÍA PROMETIDO "SACAR MIERDA A PUNTA PALA"

Benavent ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente Alfonso Rus.

La mayoría de los portavoces se han lamentado de que no haya podido trasladar a la comisión toda la información de la que dispone, por las múltiples grabaciones que realizó, y de que no haya podido cumplir en sede parlamentaria su promesa de "sacar mierda a punta pala".

Aunque ha reconocido su derecho a no responder, el diputado de Unidos Podemos y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, ha señalado que Benavent es "indigno de estar sentado" en el Congreso guardando un "ominoso silencio" sobre asuntos que son de gran interés para todos los españoles.

Por contra, desde el PP, Francisco Molinero ha dicho comprender la postura de Benavent y respetar su "derecho a la defensa y a la presunción de inocencia", aunque, como el resto de portavoces ha verbalizado las cuestiones que le habría gustado plantearle.

RIFIRRAFE CON SU ABOGADO

Esta intervención del diputado 'popular' ha llevado a Rallo a recriminarle su intención de actuar como "refuerzo" del abogado de Benavent, que estaba presente en la sala y que ha protagonizado un rifirrafe con el presidente de la comisión.

Ante el comentario de Rallo sobre su presencia en la comisión, el letrado a intentando intervenir en la comisión desde el asiento que se le había asignado en la misma. Cuando ha empezado a hablar, Quevedo le ha recordado que no tenía autorización para dirigirse a la comisión.

"Ya hemos hecho bastante con dejarle entrar en la sala, le ruego que no vuelva a intervenir, no vulnere el funcionamiento de la comisión", le ha soltado Quevedo ante su insistencia en hablar.