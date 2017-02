YLLANES NO CREE QUE ERREJÓN QUIERA LIDERAR PODEMOS

El juez en excedencia y diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes dijo este miércoles que no comparte la opinión del exdirigente de la formación Juan Carlos Monedero cuando afirma que Iñigo Errejón quiere sustituir a Pablo Iglesias en el liderazgo del partido.

Yllanes señaló que respeta la opinión de Monedero, pero no la comparte, ya que indicó que si Errejón quisiera ser el secretario general de Podemos ya se habría postulado. Sin embargo, añadió, no sólo no ha dado ese paso, sino que "ha manifestado claramente que el secretario general debe ser Pablo Iglesias”.

