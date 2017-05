YIHADISMO. ESPAÑA PROPONE CREAR UNA CORTE PENAL CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA Y EL EXTREMISMO VIOLENTO

Google Plus

El Gobierno español lanzó este miércoles una propuesta para poner en marcha una Corte Penal Internacional contra el terrorismo yihadista y el extremismo violento.

Así lo propuso el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, durante la II Conferencia Internacional sobre Víctimas de Violencia Étnica y Religiosa de Oriente Medio que tuvo lugar hoy en el Palacio de El Pardo.

Concretamente, el jefe de la diplomacia española puso sobre la mesa un debate para poner remedio a las lagunas que puedan existir en la arquitectura jurisdiccional mediante la creación de una instancia judicial especializada en delitos de terrorismo y extremismo violento.

Dastis recoge el guante lanzado por su antecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, quien propuso esta medida coincidiendo con la presidencia española del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en julio de 2015.

La idea, que en su momento fue copatrocinada con Rumanía, no es nueva, ya que data de 1937, aunque se paró como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la rueda de prensa posterior a la conferencia, el ministro subrayó que el compromiso de España en esta materia se apoya sobre tres pilares: la solidaridad con las víctimas, la determinación en la lucha contra el terrorismo y la prevención del extremismo y el radicalismo.

Esto le sirvió para dejar claro que el extremismo “no se puede identificar con ninguna nacionalidad, etnia o religión” y puso de manifiesto la necesidad de luchar “todos unidos” con la “barbarie terrorista”.

Explicó que existen “cuatro grandes pistas” sobre los que edificar dicho trabajo conjunto: sentar las bases para que las víctimas del terrorismo retorne a sus lugares de origen asegurándoles una “vida digna, en paz y tranquilidad”; tener presente la importancia del mantenimiento de la diversidad cultura y la riqueza de Oriente Medio; la protección del patrimonio cultural común; y contar en todo momento el relato de las víctimas.

Dastis comentó que el “marco lógico” en el que se tendría que asentar ese organismo es en el seno de Naciones Unidas, a la que definió como el paradigma de la lucha contra los crímenes considerados de genocidio o de lesa humanidad.

No obstante, subrayó que la creación de este tribunal ‘ad hoc’ llevará su tiempo, por lo que no se atrevió a dar concreciones sobre el mismo.

Aun así, confirmó que muchos de los países que han participado en esta conferencia internacional –alrededor de 70- apoyan su creación.

Al mismo tiempo, afirmó que su puesta en marcha “se lo debemos” a las víctimas y tiene que servir para lanzar un “mensaje de esperanza en el futuro” y para asegurar que “los culpables pasan por la Justicia y pagan por sus acciones”.

