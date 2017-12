YIHADISMO. EL PP RECRIMINA A PODEMOS QUE VAYA A LO “FÁCIL” Y NO SE COMPROMETA CON EL PACTO ANTIYIHADISTA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, recriminó este miércoles a Podemos que vaya a lo “fácil” y no se comprometa en firme con el Pacto Antiyihadista y se limite a acudir a este foro en calidad de observador, algo que, a su juicio, “no tiene sentido”.



En rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior tras la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antiyihadista, Hernando mantuvo su tesis de que se ha de diferenciar entre los grupos que son miembros y han suscrito este pacto y quienes son observadores.

Aunque dijo que la foto de unidad es “positiva”, advirtió que ha de acompañarse de “compromiso”, algo que echó en falta en Podemos, un partido que en su opinión ya tendría que haber explicitado sus dudas sobre la conveniencia o no de participar en este foro.

Por ello, consideró que sería “mucho mejor” que pudieran participar como miembros de pleno derecho, esgrimiendo que “no hay que eludir los compromisos y responsabilidades” pese a que “lo fácil” sea decir “voy pero no me comprometo”. “Esto no tiene sentido”, valoró.

En esta línea, opinó que ya son “mayorcitos” en este partido como para “superar estos prejuicios y saber de lo que va esto”. Precisamente, aseguró que en la propia reunión “hace falta más compromiso” por parte de todas las fuerzas políticas españolas.

En todo caso, aseguró que la reunión del pacto ha sido “productiva” y felicitó al Ministerio del Interior por “profundizar en reformas” que permitan actualizar la legislación vigente para hacer frente a la lacra terrorista y hacer “más efectivo” el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Advirtió que las medidas propuestas van a requerir el trabajo de las distintas fuerzas políticas en el Parlamento para seguir avanzando en la reforma y actualización de nuestro régimen jurídico y también en la mejora de las dotaciones y elementos que contribuyan a reforzar nuestra seguridad.

“Nos queda muchas cosas por hacer y es bueno que sigamos trabajando en ello”, defendió el portavoz parlamentario de los populares, teniendo en cuenta que “no hay seguridad absoluta y no cabe el riesgo cero” en esta materia.



