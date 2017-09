YIHADISMO. DETENIDO UN HOMBRE EN MÉRIDA POR SU PRESUNTA INTEGRACIÓN EN EL APARATO TECNOLÓGICO Y FINANCIERO DE DAESH

Google Plus

La Policía Nacional detuvo este viernes en Mérida (Badajoz) a un hombre de 34 años y de nacionalidad bangladesí por su presunta integración en el aparato tecnológico y por sus actividades de financiación en favor del grupo terrorista Daesh.

Según informó el Ministerio del Interior, el detenido constituía el último reducto de una célula oculta tras el entramado legal de empresas que llevaba desde 2014 realizando transferencias económicas sospechosas de sufragar acciones terroristas y de apoyar el envío de material tecnológico de doble uso.

El arrestado llegó a España a finales de 2015 buscando un lugar donde refugiarse tras la desarticulación por otros cuerpos policiales de las filiales de sus empresas en Reino Unido y Bangladesh que se utilizaban como tapadera para dar opacidad al origen y destino real de los fondos.

El objetivo de este individuo era impulsar la reconstrucción del mismo entramado empresarial en España bajo otro nombre para no ser descubierto. Esta nueva compañía se valía de la misma red comercial, de proveedores, contactos y clientes de las sociedades desmanteladas.

El detenido estaba retomando las actividades delictivas que precipitaron la detención de varios de sus familiares (el padre y hermano menor), así como de sus socios. Entre ellas, inyectar grandes cantidades de dinero a una nueva empresa en Bangladesh a través de pagos no justificados y no acordes al patrimonio de la empresa.

Los detenidos en Bangladesh constituían la cúpula directiva de esta nueva filial y se correspondían con el equipo técnico de las ya desmanteladas y que, según las autoridades de este país, podría encontrarse detrás de la financiación del atentado cometido en un café-panadería en la capital de ese país en julio del año pasado.

El detenido empleaba sus conocimientos científico y técnicos para ejecutar búsquedas en Internet sobre la adquisición de drones y otros materiales de doble uso. Todo ello con la pretensión de adquirir ejemplares comerciales para su posterior adaptación como elementos de combate dentro de la maniobra global del Daesh en el desarrollo de su programa militar.

La Policía también ha podido corroborar su gran interés en la red por buscar información sobre atentados terroristas y sus responsables.

Su radicalización se inició en 2014 junto a la de varios miembros de su familia, iniciando una militarización en el Daesh que culmina con la marcha del hermano mayor y principal miembro de la célula a Siria, donde por su experiencia como ingeniero se convierte en el líder del Batallón Tecnológico y “hombre fuerte” de ese grupo terrorista hasta su fallecimiento en Raqqa (Siria) a finales de 2015.

La operación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los Servicios de Seguridad de Bangladesh.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 202 yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 247 desde principios de 2015.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso