YIHADISMO. PODEMOS CUENTA CON SEGUIR ACUDIENDO AL PACTO ANTIYIHADISTA PORQUE ES UN "ESPACIO DE ENCUENTRO"

La dirección de Podemos cuenta con seguir acudiendo a las reuniones de la comisión de seguimiento del Pacto Antiyihadista porque es un "espacio de encuentro" que hay que seguir profundizando más allá de las discrepancias sobre medidas legislativas concretas que se han impulsado.



Lo dijo el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, en rueda de prensa tras asistir a una nueva reunión como observador, un papel que tanto el PP como Ciudadanos cuestionan aunque la voluntad del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, es seguir contando con esa formación en el desarrollo de medidas.

Mayoral insistió en que se deben seguir haciendo esfuerzos para "incoporar a todos" a ese acuerdo, también a quienes no lo han firmado pero "comparten la filosofía" de la lucha contra el terrorismo, sobre todo en el caso de fuerzas que, como el PNV, gobiernan y tienen fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad.

Podemos estudiará "con atención" las medidas propuestas por el ministro una vez que cuenten con toda la documentación, pero agradece tener ya una "hoja de ruta" que, en su opinión, tiene que servir para reafirmar el apoyo conjunto a las fuerzas de seguridad y a la judicatura en esa lucha contra el terrorismo.

Mayoral considera que no existen motivos para cambiar el formato de las reuniones una vez que se abrieron a fuerzas que no lo habian firmado, y aseguró que por su parte seguirán asistiendo "con lealtad" y creen "completamente zanjada" la polémica por su convocatoria para el encuentro de este miércoles.

Pese a las reiteradas preguntas, aseguró que "ahora no toca" recordar los motivos por los que Podemos no firmó el pacto sino ahondar en el espacio de encuentro que se ha habilitado y contribuir a generar dinámicas que permitan a otros participar también del acuerdo.

Los terroristas pretenden socavar los pilares de la democracia, sentenció Mayoral, y uno de esos principios es el pluralismo politico y el derecho a discrepar, manteniendo la lealtad. Esa discrepancia, precisó, no es posible con el contenido concreto del pacto una vez que se suscribe.



