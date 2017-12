YIHADISMO. CS RECLAMA UN OBSERVATORIO DE MEDIDAS CONTRA EL YIHADISMO Y CONTROLAR EL MOVIMIENTO OKUPA

Ciudadanos considera necesario crear un observatorio que vele por la defensa de los derechos y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo yihadista, y que las medidas incluyan el control y la identificación de quienes forman el movimiento okupa.



Lo dijo el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, en la rueda de prensa tras la reunión de la comisión de seguimiento del Pacto Antiyihadista.

Ciudadanos celebra que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya dado un "nuevo enfoque" a esas reuniones para que no se limiten a extender las condolencias tras un atentado sino que sirvan también para que las fuerzas políticas sean "proactivas" en la propuesta de medidas que mejoren esa lucha.

En ese sentido, explicó que en el paquete de medidas propuesto por Interior echan "algunas cosas de menos", como la creación de un observatorio independiente que vele por preservar los derechos y libertades ante medidas que pueden ser "restrictivas". "Han tomado nota", dijo, y Ciudadanos espera que el Gobierno considere "oportuna" esa sugerencia.

También, aunque respalda el control sobre quienes se hospedan en todo tipo de alojamientos turísticos y quienes alquilan cualquier tipo de vehículo a motor, Ciudadanos quiere que ese control se extienda a quienes forman parte del movimiento okupa. Gutiérrez subrayó que la casa de Alcanar en la que se prepararon los atentados de Barcelona y Cambrils había estado un año ocupada.

Además, a la espera de una nueva reunión para abordar la subida salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Gutiérrez dejó claro que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 solo saldrán adelante si incluyen 500 millones para empezar con esa subida.

Ciudadanos quiere tambien un compromiso a largo plazo de las fuerzas políticas para garantizar que las inversiones necesarias no están "al albur" de quienes gobiernan en cada momento, y reclama a Podemos que decida si está "comprometido o no" con la seguridad y con la lucha contra el terrorismo porque "medias tintas no valen".

Gutiérrez precisó, en ese punto, que no es Ciudadanos quien invita a esas reuniones y no depende de ellos que Podemos pueda asistir a las reuniones como observador, pero su convicción es que se está "o dentro o fuera" del Pacto.



