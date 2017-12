YIHADISMO. INTERIOR QUIERE HACER OBLIGATORIO EL REGISTRO PARA HOSPEDAJE Y ALQUILER DE VEHÍCULOS A MOTOR

El Ministerio del Interior quiere hacer obligatorio legalmente el registro para hospedaje y alquiler de cualquier vehículo a motor dentro de un paquete de medidas de lucha contra el terrorismo yihadista que se deberán concretar a lo largo del próximo año.



Así lo explicó el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en rueda de prensa tras la reunión de seguimiento de ese pacto, en la que volvió a "recomendar" a Podemos que no se limite a ser observador sino que se sume como "miembro de pleno derecho" implicándose en el desarrollo de esas medidas.

Zoido agregó que se va a crear una comisión de trabajo para que los expertos expliquen a los partidos políticos las necesidades y los requerimientos técnicos que deben responderse para reforzar esa lucha contra el terrorismo yihadista, de forma que puedan comprobar que no hay "trasfondo político" en esas medidas sino solo el intento de mejorar la efectividad.

Pidió también el apoyo de todas las fuerzas políticas para resolver la desigualdad salarial entre distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y anunció que en 2017 han detenido a 77 sospechosos de actividades relacionadas con el yihadismo, 71 de ellos hombres y tres menores de edad. Desde que se elevó la alerta a nivel cuatro, los detenidos han sido 218, en operaciones tanto en España como en el exterior.

DATOS DE RESERVA DE VUELOS

Entre estas iniciativas legales que unifican la legislación con la normativa europea en materia de lucha contra el terrorismo, el ministro incluyó el anteproyecto de ley por el que se materializa la transposición de la directiva europea sobre la transmisión de los datos de reserva de vuelos de pasajeros con el fin de identificar a personas con patrones de conductas compatibles con la amenaza terrorista.

Igualmente, Zoido habló de un reglamento de precursores de explosivos con el fin de restringir y controlar el uso de este tipo de materiales, así como de un reglamento de drogas con el objetivo de impedir que el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes financie actividades terroristas.

También se contempla un anteproyecto de ley orgánica de adaptación de la legislación española a la normativa europea en materia de extranjería “para evitar vacíos legales como el que impidió la repatriación del imán de Ripoll tras salir de la cárcel de Castellón”. En todo caso, aseguró que la posibilidad de que este imán fuera confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “no se ha tratado en absoluto” en esta reunión.

En un segundo bloque de iniciativas para adaptarse a la nueva realidad de la amenaza terrorista, Zoido informó de que el Gobierno propondrá la obligación del registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, además de reforzar las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana.

CONTROL DE BOMBAS DE BUTANO

En esta línea, avanzó que se ha propuesto modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y “algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia” a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Creo que a lo largo del próximo año la mayoría de ellas verán la luz”, señaló el titular de Interior, que se mostró abierto a debatir con el resto de fuerzas políticas para que todas estas medidas puedan ser aprobadas. En todo caso, aseguró que el Gobierno informará hoy mismo a todos los partidos de las conclusiones de esta reunión.

Incidió en que el Gobierno quiere “tener la más leal colaboración” para seguir avanzando en el objetivo común de “defender nuestro Estado de Derecho”. “Hay una amenaza global, el terrorismo yihadista, al que estamos dispuestos a combatir con todas nuestras fuerzas”, sentenció.

Sobre las declaraciones del ex secretario de Estudios del PPC, Juan Arza, criticando la gestión del 1-O y pidiendo responsabilidades por ello, dijo respetar pero no compartir esta “opinión” y defendió que las Fuerzas de Seguridad actuaron bajo mandato judicial, “con mucha profesionalidad y, sobre todo, con proporcionalidad”.

Por último, preguntado por el repliegue del dispositivo policial desplegado en Cataluña desde el 1 de octubre, indicó que “igual que no llegan todos a la misma hora y mismo día, el repliegue no se produce para todos a la misma hora y día” y que, en todo caso, como las circunstancias son “normales”, se cumplirá con la fecha establecida de que el global de los agentes retornen el 30 de este mes.



