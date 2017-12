YIHADISMO. EL PSOE SE COMPROMETE A ESTUDIAR CON "LA MÁXIMA LEALTAD" LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR ZOIDO

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se comprometió este miércoles a estudiar "desde la máxima lealtad" las medidas propuestas por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el seno del Pacto Antiyihadista.



En rueda de prensa tras la reunión de la comisión de seguimiento de ese Pacto, Lastra celebró que el ministro accediera a celebrar encuentros de trabajo para "dar normalidad" a esa labor más allá de compartir condolencias después de un atentado.

Lastra reiteró el apoyo expreso del PSOE a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, a los jueces y fiscales y a los servicios de información, gracias a cuya labor este año se ha detenido a 77 presuntos terroristas y se han evitado atentados.

Sobre las medidas propuestas por el ministro, Lastra aseguró que los socialistas solo conocen los "enunciados" pero, dado que están avaladas por los profesionales y expertos en la lucha contra el terrorismo, se comprometen a estudiarlas "desde la máxima lealtad" y con la convicción de que "probablemente lleguemos a buen puerto en todas ellas".

En todo caso, precisó que algunas son reformas de calado, no solo trasposición de directivas europeas sino además modificaciones de leyes como la de seguridad ciudadana o la de extranjería, por lo que el PSOE velará no solo por la seguridad sino por la defensa de los derechos y las libertades.

Lastra expresó también la disposición del PSOE para tratar a partir de enero la mejora salarial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el impulso de otras mejoras que ellos mismos están reivindicando.

Sobre la polémica por la presencia de Podemos, partido que no ha suscrito el Pacto y asiste como observador, Lastra aseguró que para el PSOE lo importante es sumar, no dividir a quienes están "de una u otra manera". "Nos gustaría que lo suscriban", aseguró, "pero en todo caso sean bienvenidos como observadores".



