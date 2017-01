YIHADISMO. EL SUP DEFIENDE LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA DETENCIÓN DE DOS YIHADISTAS EN MADRID EN DICIEMBRE

Google Plus

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendió hoy la actuación de la Policía Nacional en la detención el pasado 28 de diciembre en Madrid de dos presuntos yihadistas a los que se intervinieron cargadores de fusiles de asalto AK-47.

Ramón Cosió, portavoz del SUP, dijo a Servimedia que su sindicato considera que “el trabajo se ha hecho muy bien” en este operativo, que fue llevado por la Jefatura de la Policía de Madrid bajo supervisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El diario ‘El Mundo’ ha venido informando desde la pasada semana que el juez Pedraz está tomando declaración a los agentes que intervinieron en el dispositivo para aclarar si se forzaron las detenciones y qué papel tuvo en todo ello un supuesto confidente que participó en el caso.

A este respecto, Cosió apuntó que “los compañeros han hecho un trabajo muy bueno” y que “todo lo que se ha ido haciendo, toda la investigación, todas las intervenciones telefónicas se han hecho tuteladas por el juzgado que lleva el caso”, en referencia a Pedraz.

Además, el SUP dijo que sería un “error” que el Ministerio del Interior se planteara actuar contra los agentes en el caso de que terminaran siendo excarcelados los dos yihadistas detenidos en Madrid en diciembre. Según Cosió, decidir sobre la presencia en la cárcel de estos investigados “le corresponde a la autoridad judicial”.

