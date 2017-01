YAKOVLEV. CONDE-PUMPIDO VE “ZANJADO” Y “PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE” DE REABRIR EL SUMARIO DEL YAK-42

- Considera que el gesto de Cospedal es meramente “moral”, asumiendo que “las cosas no se hicieron bien”. El magistrado del Tribunal Supremo y ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido calificó hoy de “prácticamente imposible” reabrir el procedimiento penal por el accidente del Yakovlev-42, puesto que ya en su época de fiscal no se apreció culpabilidad del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, y “desde el punto de vista judicial el asunto está zanjado”.

Lo hizo en un desayuno informativo en Madrid, en el que recordó que él, como fiscal general, apoyó un recurso de los familiares de las víctimas para reabrir la causa tras su primer archivo y se separó en dos piezas: una para juzgar los errores en la identificación de los militares fallecidos y otra para juzgar la supuesta negligencia en la contratación del avión.

La primera parte deparó una condena confirmada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, aunque luego los culpables fueron indultados por el Gobierno, y la segunda, cuando él todavía estaba de fiscal general, acusaciones contra seis personas que luego fueron archivadas por el juez.

“En ningún momento se apreció ninguna culpabilidad del ministro”, señaló, por lo que no cree que “dado el tiempo transcurrido sea factible revisar esa decisión confirmada por la Audiencia Nacional”; es más, le “parece prácticamente imposible desde lo penal”.

Por el procedimiento civil, las víctimas fueron indemnizadas tras perder las compañías todos sus recursos, por lo que ya no cabría exigir una responsabilidad patrimonial al Estado.

Por tanto, Conde-Pumpido estima que la respuesta de la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, asumiendo el informe del Consejo de Estado que atribuye una responsabilidad al Ministerio, es “más bien moral, para resarcir a las víctimas”, una forma de “asumir que las cosas no se hicieron bien”, porque “desde el punto de vista judicial el asunto está zanjado”.

Por último, el magistrado defendió como “perfectamente respetable” que el exministro Federico Trillo pueda volver al Consejo de Estado como letrado mayor.

