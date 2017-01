YAKOVLEV. FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS RECLAMAN EL PERDÓN DE RAJOY Y UN DESFILE PARA HOMENAJEAR A LOS 62 MILITARES

La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 pidió este lunes que se haga un homenaje con un desfile y un “perdón público” por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los 62 militares españoles que murieron en el siniestro del Yak-42, ya que “las cosas no se hicieron bien ni con responsabilidad y por ello fallecieron”.

Así se pronunció la portavoz del colectivo, Curra Ripollés, hermana del teniente fallecido en el accidente José Manuel Ripollés, después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidiese perdón hoy en nombre del Estado por no haber reconocido antes la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42.

“Todos estos días ha habido un gran debate público sobre el perdón y con el debate que se ha hecho entre los políticos y en los medios de comunicación esta palabra ha quedado prostituida”, criticó, para acto seguido decir que “el perdón no se pide, el perdón se da”.

No obstante, reconoció que está “bien” que les hayan pedido perdón ahora, aunque reivindicó que ese perdón “tiene que ser para los 62”. “Así que nos gustaría mucho que este Gobierno en el próximo aniversario les hiciera un homenaje con un perdón público del presidente del Gobierno a los 62”.

“Ellos no dieron la vida por España, a ellos les quitaron la vida”, aseveró, antes de abundar en que “merecen ese perdón y tiene que haber un desfile para los 62 en homenaje de todos sus compañeros que realmente quieran desfilar por ellos”. “Nunca aceptaremos que murieran porque alguien no veló por su seguridad”.

La portavoz del colectivo de las familias del Yak-42 reconoció el “gesto” de la ministra, que pidió hoy perdón en nombre del Estado por no haber asumido antes la responsabilidad patrimonial del siniestro. También recordó que Federico Trillo “cometió negligencia mirando para otro lado”.

Celebró que los partidos políticos no hiciesen hoy política, ya que utilizaron un “lenguaje diferente” porque las familias se hallaban presentes en esta comparecencia. “Todos han preguntado lo que queríamos saber. Se lo agradecemos”, manifestó.

Afirmó que todas las preguntas planteadas en la comisión tienen que tener respuesta, por lo que exigió que sus miembros se reúnan “sin prisa pero sin pausa” e intenten darle respuestas en un informe que sea público.

Por su parte, el presidente del colectivo, Miguel Ángel Sencianes, dijo que el perdón de la ministra es “un paso más” para que se empiecen a esclarecer los hechos “lo máximo posible”. “El mejor homenaje a cualquier persona, pero más a un militar que siempre tiene que decir la verdad”, consideró.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso