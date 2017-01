YAKOVLEV. EL PSOE DICE QUE TRILLO “NO PUEDE SEGUIR NI UN MINUTO MÁS” COMO EMBAJADOR Y RAJOY DEBE PEDIR PERDÓN

Google Plus

- Tras la reunión de Cospedal con las familias. El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, manifestó este martes que Federico Trillo “no puede seguir ni un minuto más” como embajador de España en Londres y debe producirse su “cese fulminante”.

Después de las declaraciones de la ministra de Denfesa, María Dolores de Cospedal, tras reunirse con las familias de las víctimas del Yak-42, Jiménez sostiene que Trillo no puede seguir ni un minuto más en la Embajada de Londres habiéndose asumido esa responsabilidad. “Si no era razonable ni decente que Trillo siguiera al frente de esa Embajada, desde el pronunciamiento de Cospedal es simple y llanamente insostenible”, apostilló.

En declaraciones en Ferraz, Jiménez afirmó de que, ante el anuncio de la investigación sobre el contrato del avión, “no nos fiamos de la imparcialidad” sobre lo que decida el Ministerio y reclamó una “investigación imparcial” para que ese “escrutinio” se pueda hacer con garantías y pueda arrojar “luz que dé satisfacción a las familias de los fallecidos”. Afirmó que están “barajando” en las fórmulas que permitan la celebración de esta comisión en esos términos.

Jiménez espera que si se aborda esa investigación, se termine conociendo “información nueva” de lo que ocurrió con el contrato y, a partir de ese momento, ver “qué se deriva” sobre responsabilidades e indemnizaciones. Para ello, ve “indispensable” esa investigación “imparcial”, y en función de ello “ya se veré si procede o no procede un nuevo escenario de indemnizaciones”.

En esta línea, el portavoz socialista reclamó que el presidente Mariano Rajoy pida perdón a las víctimas porque “ese gesto de humanidad ha faltado en todo este tiempo”, y que lo haga aunque sea de manera “simbólica” para saciar esa “sensación de abandono que han tenido por parte de los responsables del PP en este tiempo”.

Además, insistió en la necesidad de que la ministra dé explicaciones en sede parlamentaria, y recordó que el PSOE ha pedido que comparezca en un pleno extraordinario de la Cámara Baja. Ello le llevó a pedir al resto de partido “favorezcan y posibiliten” esa sesión extraordinaria.

“Ha habido falta de consideración y de humanidad”, en su momento por el Gobierno que presidía José María Aznar y después por parte de dirigentes del PP con una “actitud de minusvaloración y de banalización de lo ocurrido”.

Por ello, sostiene que ante esta “desconsideración”, cabe que el “máximo responsable” – en alusión a Rajoy- debe “formular esa petición de perdón para resarcir” a las familias y al conjunto de la sociedad española.

