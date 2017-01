YAKOVLEV. EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO QUE NO "BLANQUEE" EL CESE DE TRILLO PRESENTÁNDOLO COMO UN RELEVO

El portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso y responsable del Área Internacional y la UE de la Gestora del PSOE, Ricardo Cortes, exigió hoy al Gobierno “el cese inmediato y fulminante de Federico Trillo como embajador en Londres, no su relevo”.

Cortés reclamó al Gobierno que no "blanquee" el cese de Trillo con el argumento de que se trata de un relevo que se llevará a cabo, como el de otros 70 embajadores, porque "toca".

El PSOE pide que el exministro no vuelva a ser embajador en otro país, ni ostente ningún otro cargo público, tras el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza a Defensa, entonces dirigida por Federico Trillo, del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.

“Estamos convencidos de que si no hubiéramos conocido el informe del Consejo de Estado y el PSOE no hubiera pedido el cese del señor Trillo, el PP le hubiera mantenido como embajador ante el Reino Unido durante mucho tiempo”, señaló Cortes en un comunicado.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso