YAKOVLEV. ERC PREGUNTA A COSPEDAL POR QUÉ DEFENSA JUGÓ “A LA RULETA RUSA” CON LA VIDA DE LOS MILITARES

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, preguntó este lunes a la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, las razones por las que el Ministerio del ramo permitió “impasible” que volaran sus soldados en las “condiciones” del Yak-42 y “por qué jugaron a la ruleta rusa con la vida de esos chicos”.

Rufián se pronunció en estos términos en su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde comparece hoy Cospedal para informar sobre el informe del Consejo de Estado acerca del siniestro del Yak-42, en el que se aborda la responsabilidad en el accidente y la gestión de Defensa, departamento que entonces dirigía Federico Trillo.

“¿Usted volaría en un avión pilotado por dos personas que no han dormido en las ultimas 22 horas? ¿Dejaría que algunos de sus seres queridos o conocidos lo hicieran? Seguramente no”, cuestinó Rufián, que acto seguido preguntó por qué el Ministerio jugó “a la ruleta rusa” con la vida de los militares españoles.

Precisamente, comenzó recordando a las familias de los 62 fallecidos por “esta canallada”. “Señora ministra, han tardado 14 años en dar explicaciones en torno a esto y es probable que no las vuelvan a dar en otros 14, porque haciendo lo que hacen sorprendentemente ganan elecciones y entiendo que eso debe otorgar un sentimiento de impunidad brutal”, reprochó.

Tras esta primera reflexión, lanzó una batería de preguntas a Cospedal en las que pidió explicaciones, entre otras cosas, sobre las razones por las que Trillo acabó al frente de la embajada de Londres “y no en su casa o frente a un juez” tras su actuación.

Asimismo, dijo a Cospedal si tiene algo que comunicarle 14 años después a aquellas personas que enterraron o incineraron erróneamente a sus hijos “por culpa de una mala identificación de los cadáveres”. “Fue una identificación hecha en 3 horas por unos auténticos chapuzas”, lamentó.

También constató que se han contabilizado hasta 14 quejas de soldados previas al accidente. “¿Por qué esas reclamaciones en lugar de aprovecharse para mejorar las condiciones de los aviones se aprovecharon para intentar rebajar aún más el precio del aquiler de los vuelos?”, inquirió.

También preguntó si es cierto que el extesorero del PP Luis Bárcenas “entregó dinero de la caja B” del partido a Trillo y si era consciente de que la caja negra del vuelo del Yak-42 no funcionaba desde hacía más de un mes. “¿Cree usted que un vuelo puede darse sin caja negra? La respuesta es no. Se lo pregunto porque alguien lo sabía”.

“¿Ser patriota es llevar una pulserita con la bandera de España o intentar evitar estas canalladas?”, preguntó, antes de concluir expresando su deseo de “que los responsables de esta sinvergonzonería no duerman lo que les quede de vida una sola noche más en paz”.

