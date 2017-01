YAKOVLEV. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS ADVIERTEN DE QUE NO ADMITIRÁN “UNA NUEVA MENTIRA” CON EL RELEVO DE TRILLO

La Asociación de Víctimas del Yak-42 advirtió este miércoles de que no aceptará “una nueva mentira y humillación” si el relevo de Federico Trillo al frente de la Embajada de España en el Reino Unido “viene enmascarado” por alguna razón que no sea el “reconocimiento público” de la “indignidad” que supone que represente el nombre de España en el exterior.

Según informó el colectivo en un comunicado, los familiares de las víctimas del Yak-42 aseguran que “aceptar un cese enmascarado” sería encadenar “ardides, mentiras y falacias” cuando “a todas luces, aunque tarde, es la hora de la reparación social” al solicitarlo el Consejo de Estado, la sociedad española y las propias familias.

Al mismo tiempo, manifiestan que no admitirán una “nueva adscripción de esa persona (Trillo)” a ningún otro cargo público ni representación diplomática.

Por otra parte, el colectivo muestra su “consideración” con la convocatoria que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal les ha trasladado con el propósito de mantener una reunión la semana próxima y valorar el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al departamento entonces dirigido por Trillo en el que murieron 62 militares.

Por otro lado, Curra Ripollés, hermana del teniente fallecido en el accidente José Manuel Ripollés Barros, trasladó en un vídeo en la red social Twitter al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no le consentimos que diga que lo deja porque estaba previsto”, sino que lo deja por irresponsable, por indigno, por falta de honor”.

También dijo que “no puede volvernos a engañar ni vendernos otra mentira enmascarada diciendo que ya estaba en los planes el cambio de puesto de Trillo. No, señor Rajoy, Trillo se va porque los españoles queremos que se vaya. Viva España”.

El dictamen del Consejo de Estado no alterará los plazos previstos para su relevo al frente de la Embajada de España en el Reino Unido, según confirmaron a Servimedia fuentes diplomáticas.

Actualmente, 72 embajadas se encuentran pendientes de cubrir las vacantes que se producirán con motivo de la jubilación del titular de la misión diplomática o porque concluirá el periodo de estancia previsto en la misma.

La situación de bloqueo que vivió España en el último año impidió que se nombraran nuevos embajadores, una tarea que ahora debe asumir el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

Entre las embajadas afectadas por esta situación se encuentra la de Londres, cuyo relevo de embajador tendrá lugar en las próximas semanas o meses. A pesar de que los principales partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y las familias de las víctimas han exigido la destitución inmediata de Trillo tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado, los plazos para su relevo al frente de la Embajada de España en el Reino Unido no se modificarán.

