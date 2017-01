YAKOVLEV. RAJOY, DISPUESTO A RECIBIR A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS DEL YAK-42

- Dice que Trillo es “un funcionario público” y “no puede no trabajar”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este jueves que no tendría ningún inconveniente en recibir a las familias de los 62 militares españoles que murieron en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003 si se lo solicitaran.

Rajoy hizo estas consideraciones en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, donde recordó que los familiares han sido recibidos por el Gobierno, representado por la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal.

No obstante, declaró que “en absoluto” tendría inconveniente en recibir a las familias y añadió que suscribe “todo lo que ha dicho y hecho a lo largo de estas fechas” la ministra de Defensa.

Sobre el exembajador en Londres Federico Trillo, que ha solicitado reingresar en el Consejo de Estado, Rajoy incidió en que “allí va como funcionario público”. “No puede no trabajar”, sentenció.

