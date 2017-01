YAKOVLEV. DASTIS LAMENTA NO PODER DECIR “NI EL DÍA NI LA HORA” EN QUE TRILLO DEJARÁ DE SER EMBAJADOR

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, lamentó este miércoles no poder establecer “ni el día ni la hora” en que Federico Trillo dejará de ser embajador de España en el Reino Unido, si bien dejó claro que su relevo se producirá en las próximas “semanas o meses”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado en respuesta al senador del PSOE Ander Gil, quien le reclamó que estableciese “día y hora” para llevar a cabo el “cese inmediato y fulminante” de Trillo tras el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa dirigido por éste del siniestro del avión Yak-42 en el que perdieron la vida 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

“Lamento no poder decirle ni el día ni la hora en que Trillo dejará de ser embajador de España en Reino Unido”, comentó.

El jefe de la diplomacia explicó que el relevo de Trillo estaba previsto al igual que el de 72 embajadas más que esperan conocer su nuevo inquilino con motivo de la jubilación de su titular o porque concluirá el periodo de estancia previsto en la misma.

Dastis sostuvo que Trillo “está haciendo y ha hecho una buena labor en Reino Unido” y dijo, en la línea de lo manifestado en los últimos días, que su relevo será en las próximas “semanas o meses”.

El ministro reconoció que no ha leído el dictamen del Consejo de Estado sobre el Yak-42, si bien afirmó que de lo que conoce de su contenido se deriva que hay “responsabilidad objetiva de la Administrativa”, la que “se deriva del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.

También aseveró que “ha quedado judicialmente decidido que no hubo ni dolo ni culpa”, lo que le permitió decir que “la responsabilidad se sustanciará y me quedaré ahí”.

