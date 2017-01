YAKOVLEV. COSPEDAL ASUME ANTE LAS FAMILIAS EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL YAK-42

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, prometió este martes a los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 ocurrido en el año 2003 que acata y asume el contenido del dictamen del Consejo de Estado sobre el siniestro, "pese a su carácter no vinculante".

Así lo trasladó la propia Cospedal a las familias y lo anunció posteriormente a través de un comunicado tras mantener una reunión de hora y media con la Asociación de Familias del Yak-42 y sus abogados "en un clima de cordialidad y franqueza".

Cospedal transmitió a las familias que "seguirá el dictamen del Consejo de Estado, pese a su carácter no vinculante", y destacó que el mismo pone de manifiesto que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la Administración Pública “no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa”.

El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa subraya también que el dictamen reconoce que las indemnizaciones resarcitorias ya fueron sufragadas, si bien reconoce que, con independencia de que los tribunales de Justicia determinaron en su momento que el Ministerio de Defensa no tuvo responsabilidad civil o penal en el accidente aéreo, el Consejo de Estado establece ahora la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente del Yak-42 ocurrido en el año 2003.

Asimismo, la ministra de Defensa mostró a las familias su "máxima disposición a colaborar" en sus peticiones y les trasladó personalmente su "apoyo y compromiso inquebrantable con el recuerdo y la memoria de las víctimas" por parte del Ministerio de Defensa, del Gobierno y de toda la sociedad española.

