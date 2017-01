YAKOVLEV. EL GRUPO MIXTO DEL CONGRESO PIDE A RAJOY QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA GESTIÓN "NEFASTA" DEL ACCIDENTE

Los portavoces del Grupo Mixto reclamaron este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acuda al Congreso de los Diputados a explicar todo lo relacionado con la “gestión nefasta” del accidente del Yak-42 para asumir la responsabilidad del Estado en todo lo relacionado con la misma.

En la comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, Enric Bataller, de Compromís, agradeció a la ministra que haya recibido a los familiares de las víctimas y que éstos hayan recibido “cierta reparación moral que tanto merecen y tanto han tenido que luchar”.

En ese sentido, Bataller lamentó que Federico Trillo no haya admitido los errores en la gestión del siniestro, lo que supone una “actitud impropia en una sociedad democrática”. Por esa razón, pidió que sea el propio Rajoy quien explique todo lo relacionado con la “gestión nefasta” del siniestro para asumir la responsabilidad del Estado en todo lo relacionado con el mismo.

Por último, preguntó a la ministra que esclarezca “quién se enriqueció” con el Yak-42, cuántas comisiones se pagaron, dónde están los contratos de compra de la aeronave, si las empresas contratistas existen o son pantalla, si se pedirán perdón y se reparará a las víctimas y si se compromete a que Trillo no tenga puestos de responsabilidad en el PP.

Por su parte, Miriam Noguera, del PDCat, consideró “indignante” lo sucedido “antes y después” de la tragedia y reclamó que se pida perdón a las familias. “El Gobierno no hizo lo que debería haber hecho. En vez de reconocer que lo hizo muy mal, nos toman por necio y ponen en marcha operación maquillaje”.

Dejó claro a la ministra que su compromiso es “esencial” para que prevalezca la verdad casi 14 años después, lo que le permitió reclamar que se pongan en marcha las medidas preventivas necesarias. “Garantizar la seguridad depende de nuestro compromiso político”.

Por otro lado, Carlos Salvador, de UPN, censuró que quienes piden recortes en el presupuestos de Defensa y rompen fotografías “de nuestro primer soldado” –por el Rey- se den “golpes de pecho” defendiendo el honor de las Fuerzas Armadas.

Subrayó que no iba a participar en “operaciones de linchamiento contra nadie ni contra nada” y apoyó a la ministra en todas las medidas que tome para esclarecer las lagunas en la gestión del accidente.

Por último, aprovechó para pedir perdón a las familias por todo el dolor que han sufrido desde el accidente.

