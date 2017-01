YAKOVLEV. RAJOY COMPARTE LOS SENTIMIENTOS DE LA FAMILIAS Y ESPERA "HACER LAS COSAS BIEN ENTRE TODOS"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este martes que en su reunión de esta mañana con los familiares de las víctimas del Yakovlev-42, “franca y cordial”, compartió lo que éstos le dijeron y sus sentimientos, y que confía en que “entre todos seamos capaces de construir y hacer las cosas como hay que hacerlas, bien”.

Rajoy hizo estas declaraciones a los periodistas al término del acto en la Federación Española de Municipios y Provincias en el que se entregó la Llave de Oro del Municipalismo a título póstumo a la exalcaldesa y expresidenta de la FEMP Rita Barberá. “He compartido lo que me han dicho y sus sentimientos”, testimonió. “Ha sido una reunión franca y cordial, y espero que entre todos seamos capaces de construir y de hacer las cosas como hay que hacerlas”.

El presidente pidió a los periodistas que no insistieran en el tema y dijo que prefería que hablaran las familias y no él: “Lo dejamos así, vamos a esperar al futuro”.

En charla informal con los periodistas también al término del acto de Barberá, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, certificó que Rajoy había dicho a los familiares de las víctimas que comprendía su dolor y que las cosas se van a hacer bien, por lo que, aunque no les pidió perdón ni se planteó esta posibilidad, les transmitió unas ideas similares.

Cospedal, que asumió días después de tomar posesión las conclusiones del informe del Consejo de Estado que hacía responsable al Estado del accidente del Yak-42, añadió que los familiares de la víctimas notan que las cosas han cambiado respecto a cómo se les ha tratado hasta ahora y que valoran este salto cualitativo, a la par que descartó motivaciones ideológicas en éstos últimos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso