YAKOVLEV. CIUDADANOS ASUME QUE NO SE PUEDE IMPEDIR A TRILLO VOLVER AL CONSEJO DE ESTADO

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, dejó claro este lunes que su formación no ve margen posible para evitar que Federico Trillo regrese a su plaza en el Consejo de Estado ya que la ganó por oposición "y no podemos incumplir la ley".

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Girauta subrayó que Trillo no podía seguir como embajador de España en Reino Unido tras ser "señalado" por el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, pero no se puede impedir que recupere su puesto de funcionario.

Ciudadanos considera que, pese a no tener responsabilidad con aquel accidente, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados, "en comisión o en pleno, o en comisión y en pleno", para ofrecer todas las explicaciones "necesarias" sobre ese dictamen.

Subrayó que el dictamen se basa en un informe de un teniente coronel que dice "cosas muy concretas sobre el estado de las ruedas de los aviones, la falta de anclaje de las cargas, la falta de mantenimiento, la mala disposición de la tripulación", y el Consejo de Estado resuelve que a la vista de todo ello la Administración "debió conocer el riesgo que implicaba utilizar este tipo de avión".

Con ello, sentenció Girauta, el dictamen "señala" a un Ministerio en concreto, el que entonces dirigía Federico Trillo, respecto de algo que fue "gravísimo" porque "costó la vida a 75 personas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso