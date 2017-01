YAKOVLEV. CATALÁ ASEGURA QUE NO HAY “NINGUNA DISCREPANCIA” EN EL GOBIERNO SOBRE ESTE ASUNTO

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que no existe “ninguna discrepancia” en el Gobierno en lo referido al accidente del Yak-42 y a la necesidad de pedir perdón a las familias de las víctimas si sienten que no han recibido suficiente apoyo y atención desde que ocurrió el accidente aéreo en 2003.

Catalá se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado por el Club Siglo XXI, donde fue preguntado sobre su planteamiento respecto al accidente del Yak-42 y la postura al respecto de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

En este sentido, el ministro defendió que no hay “ninguna discrepancia” al respecto entre él y Cospedal, aunque dijo que “tampoco pasaría nada, porque no somos de pensamiento único”.

Defendió que ambos coinciden en “no hay que pedir perdón” respecto a que el Gobierno cometiera “alguna irregularidad” que provocara el accidente. Sin embargo, afirmó que si los familiares de las víctimas del Yak-42 “creen que no han sido atendidos adecuadamente, ahí sí que hay que hacer un acto de pedir perdón y, por tanto, de tratar de tratarles con más cercanía, afecto y con todos los medios necesarios para atender sus peticiones”.

NO HUBO “CULPA”

Argumentó que esto es distinto a “pedir perdón por si el Ejecutivo cometió alguna irregularidad que causó el accidente. Ahí es donde no tenemos ninguna duda ninguno de que por eso no hay que pedir perdón”.

Añadió al respecto que las sentencias judiciales y el informe del Consejo de Estado conocido esta semana poner de manifiesto que en el accidente de 2003 no hubo una “responsabilidad” o “culpa” del Gobierno por el siniestro aéreo, sino que se está hablando de “una responsabilidad por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, que debe ser indemnizada”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso