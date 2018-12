La Xunta reitera su oposición al concierto de Valtonyc en el Centro Gallego de Bruselas por verlo "puramente político"

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha tachado de "acto puramente político" el concierto impartido el pasado 8 de diciembre por el rapero Valtonyc --huido a Bélgica tras ser buscado por la justicia española-- en el Centro Gallego de Bruselas.

De este modo, Miranda ha reiterado este viernes en el Parlamento gallego, en el marco de la Comisión Institucional, la oposición del Gobierno autonómico a este concierto, que lo ve "no" como un "evento cultural y social", puesto que los fondos recaudados con la venta de entradas "iban dirigidos a una organización política".

Así ha respondido el secretario xeral a las críticas del diputado del BNG Luís Bará, quien ha denunciado la "campaña de acoso mediático e institucional" contra este Centro Gallego que resultó en una "tentativa fallida" por parte de la Xunta por "dirigir, controlar y condicionar" la actividad de la diáspora gallega.

El secretario xeral da Emigración ha explicado que "el acto que acogió la sala La Tentation el pasado 8 de diciembre no era una actividad cultural", sino "un acto organizado para recaudar fondos para la causa independentista catalana liderada por los señores Quim Torra --president de la Generalitat-- y Carles Puigdemont --expresident--".

"Lo dicen ellos mismos: lo llamado '12 Hores per la Llibertad estaba organizado por CATGLobal, una asociación no lucrativa creada para recaudar fondos para la creación de un supuesto Consell per la República de Catalunya", ha añadido, para después indicar que lo que el Gobierno gallego hizo fue trasladar su malestar al presidente del Centro Gallego de Bruselas.

LOS CENTROS "DEBEN CUMPLIR LA LEI DA GALEGUIDADE"

Además, Miranda ha insistido en que "cualquier debate o manifestación pública debe hacerse dentro del marco normativo español", al tiempo que ha recordado que el rapero Valtonyc "quemó una foto del Rey y ultrajó la bandera". Asismo, ha hecho hincapié en que "todos los centros gallegos del mundo, cerca de 200, deben cumplir la Lei de Galeguidade".

Sin embargo, y en vista de que el evento, finalmente, sí se llevó a cabo, el diputado del Bloque ha exigido a Miranda una "disculpa" con la institución instalada en la capital belga y que "reconociese el gran trabajo" que está realizando. "Si ustedes no lo hacen, lo haremos desde el BNG, porque gracias a esta labor, el Centro está transmitiendo una cultura moderna", ha apostillado Bará.

Así las cosas, el responsable de Emigración de la Xunta ha enmarcado las críticas del diputado nacionalista en el "lanzamiento" de la carrera del BNG hacia las elecciones europeas, puesto que la formación anunció en las últimas semanas su alianza con EH Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que encabezará el expresident de la Generalitat Oriol Junqueras --en prisión provisional--.