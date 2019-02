Xuclà (PDeCAT) cree que la Crida "no ha cuajado" y pide primarias para elegir candidatos

El diputado del PDeCAT en el Congreso Jordi Xuclà ha considerado este lunes que la Crida Nacional per la República, movimiento que impulsa el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el líder de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez, "no ha cuajado" como proyecto político.

"La oferta de la Crida era aglutinar todo el independentismo y no se cumplió. ERC no quiso entrar y otras expresiones del independentismo tampoco. Han pasado meses y este proyecto de la Crida no ha acabado cuajando", ha defendido en una entrevista a 'El Periódico' recogida por Europa Press.

Ante este escenario, Xuclà reivindica que el PDeCAT no puede renunciar a presentarse a las elecciones generales con un proyecto propio, con las siglas de JxCat y eligiendo a sus candidatos a través de un proceso de primarias.

No es partidario de repetir el sistema de configuración de listas de las elecciones catalanes de diciembre de 2017 porque aquello fue una "excepción", en alusión a que fueron unas candidaturas configuradas en el último momento con un papel determinante de Puigdemont.

"Hay un consenso en que lo que conviene es que la elaboración de listas se lleve a cabo a través de los mecanismos democráticos con mentalidad de apertura a la sociedad", concluye Xuclà, que reivindica al PDeCAT como un partido con proyecto de futuro.

La Crida se presentó en sociedad en julio de 2018 y en enero de este año se constituyó como asociación política, y Xuclà expone que ni él ni el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ni "la inmensa mayoría de militantes" del PDeCAT se ha inscrito en ella.

"Es un dato que la dirección --del PDeCAT-- tiene presente a la hora de tomar decisiones", ha concluido Xuclà, en alusión a las conversaciones que mantiene el partido de Bonvehí con la Crida a la hora de configuras las listas.

Xuclà no excluye a la Crida de tener presencia en la candidatura, pero pide que las relaciones entre independentistas se fundamenten en la cooperación y la buena fe: "Estamos condenados a encontrar la fórmula para continuar trabajando juntos e incorporar a otras personas".

JOSEP RULL

Preguntado por si el exconseller Josep Rull sería un buen candidato a las generales, ha dicho que es una excelente persona con cualidades para serlo, pero ha concluido que debe ser el propio Rull quien lo decida, y que ahora mismo "están luchando por su inocencia" en el juicio del 1-O.

Xuclà defiende que el PDeCAT debería presentarse a las generales como el partido que defenderá "los intereses del día a día de Catalunya con rigor" y que buscará una solución al conflicto político que hay actualmente.