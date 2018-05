Xuclà censura que Cs pida apartarle del Consejo de Europa y le acusa de abrir un "causa general": "Es su estilo"

En declaraciones a Europa Press, Xuclá ha lamentado la carta "llena de adjetivos" que los de Albert Rivera han hecho llegar a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios, y en la que acusan tanto a Xuclá como al senador del PP Pedro Agramunt de "manchar la imagen" de España y de las Cortes.

En esa misiva, Ciudadanos acusa a ambos parlamentarios de un supuesto trato de favor para manipular informes sobre las garantías democráticas en procesos electorales en Azerbaiyán, aunque los casos de uno y otro son distintos: Agramunt está acusado de "actividad de naturaleza corrupta" y a Xuclà se le achaca infracción del código de conducta como jefe de la misión de observación de las elecciones de 2015 en ese país.

En concreto, al diputado independentista se le acusa de haber contravenido el artículo 13 del código de conducta, que señala que no se puede compartir información con terceras personas. Xuclá compartió el borrador de uno de sus informes con una asistente pero sólo para que le ayudara con la traducción al inglés por no ser ésta su lengua materna, según su versión.

HAY QUE SER PRECISO EN LAS ACUSACIONES

Es por ello por lo que el independentista catalán ha acusado a Ciudadanos de hacer "un mal servicio" sembrando "una sospecha generalizada" que, además, "no se ajusta a la realidad de los hechos ni del informe del Consejo de Europa".

"No se puede hacer una acusación generalizada", ha clamado Xuclá, quien ha pedido a Ciudadanos a ser "preciso" en las acusaciones, a no hacer de este caso "una causa general" y a "no confundir", entre otras cosas porque sostiene que no ha incumplido el código de conducta del Consejo de Europa, una institución, ha recordado, donde lleva trabajando 10 años. "Niego la mayor", ha dicho.

Y así lo esgrimirá, ha dicho, cuando el próximo 15 de mayo acuda al Consejo de Europa para exponer sus alegaciones y para defender su "buen nombre y conducta", cuando aprovechará para insistir en que no se ha saltado el código de conducta por haber compartir el borrador de uno de sus informes con una asistente para "pulir" el inglés.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que la Mesa del Congreso ha acordado este mismo jueves autorizar el viaje de Xuclá a Estrasburgo para asistir a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él.